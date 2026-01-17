Punoljetstvo bez podrške: Šta čeka mlade koji napuštaju domove bez roditeljskog staranja?
Šta čeka mlade koji izlaze iz sistema brige? Ko im pomaže da naprave prve korake ka samostalnom životu? Gdje sistem, najčešće, puca? Osamostaljenje nije lako ni onima koji odlaze iz roditeljskog gnijezda a kamoli mladima koji su odrasli bez njega. O tome razgovaramo u podcastu Glasom mladih.
31. decembar/prosinac, 2025.
Svijet Kerima Čutune između algoritma i autentičnosti
22. novembar/studeni, 2025.
Tri decenije Dejtona: Neizvjesnost i stagnacija, upozoravaju mladi politolozi
3. novembar/studeni, 2025.
'Gdje ti je deda poginuo u ratu, to ti određuje istoriju'
21. septembar/rujan, 2025.
Lice i naličje TikTok-a
23. avgust/kolovoz, 2025.
Život na selu: 'Motivisana mlada osoba može sve'
26. juli/srpanj, 2025.
Iscjeljenje iza kamere: Matejin film o traumi silovanja u vezi