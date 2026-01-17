Dostupni linkovi

Punoljetstvo bez podrške: Šta čeka mlade koji napuštaju domove bez roditeljskog staranja?

Šta čeka mlade koji izlaze iz sistema brige? Ko im pomaže da naprave prve korake ka samostalnom životu? Gdje sistem, najčešće, puca? Osamostaljenje nije lako ni onima koji odlaze iz roditeljskog gnijezda a kamoli mladima koji su odrasli bez njega. O tome razgovaramo u podcastu Glasom mladih.

