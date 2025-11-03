Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Glasom mladih
Slušajte
Glasom mladih

Slušajte

Apple podcasti YouTube Music Spotify YouTube Pratite

'Gdje ti je deda poginuo u ratu, to ti određuje istoriju'

'Gdje ti je deda poginuo u ratu, to ti određuje istoriju'
Embed
'Gdje ti je deda poginuo u ratu, to ti određuje istoriju'

No media source currently available

0:00 0:53:24 0:00
Direktan link

Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih predaka? Kako razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U podcastu Glasom mladih saznajte je li je u vremenu istorijskog revizionizma nastava istorije ključna?

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG