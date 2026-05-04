Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Tri godine od masovnog ubistva u selima kod Mladenovca

Mural stradalima ispred škole u Duboni, 22. april 2024.
Mural stradalima ispred škole u Duboni, 22. april 2024.

U selima kod Mladenovca u blizini Beograda obeležava se tri godine od ubistva devetoro i ranjavanja 12 ljudi.

Na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina osuđen je tada dvadesetjedogodišnji meštanin Uroš Blažić koji je, prema presudi, 4. maja pucao iz automatskog oružja na tri različite lokacije u selima Malo Orašje i Dubona.

Na kaznu od 20 godina osuđen je i njegov otac Radiša Blažić zbog posedovanja nelegalnog oružja koje je njegov sin koristio za izvršenje zločina.

U Malom Orašju ubijeni su Nikola Milić (14), Aleksandar Milovanović (17), Marko Mitrović (18), Lazar Milovanović (19), Nemanja Stevanović (21) i Petar Mitrović (25) koji je preminuo u bolnici skoro dva meseca nakon zločina.

U Duboni su ubijeni brat i sestra Milan (22) i Kristina Panić (19) i Dalibor Todorović (24).

Godišnjica masovnog ubistva kod Mladenovca: Šta su donele mere protiv oružja?
Embed
Godišnjica masovnog ubistva kod Mladenovca: Šta su donele mere protiv oružja?
Izvor Radio Slobodna Evropa

No media source currently available

0:00 0:05:03 0:00
Direktan link

Zločin je počinjen dan nakon masovnog ubistva u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u centru Beograda kada je maloletni učenik očevim pištoljem ubio devetoro vršnjaka i školskog čuvara.

Vlast je nakon masovnih ubistava pojačala prisustvo policije u školama i pozvala građane da predaju oružje.

Na poziv dela opozicionih stranaka, širom zemlje održavani su protesti pod nazivom "Srbija protiv nasilja", zbog nezadovoljstva reakcijom države nakon dva masovna ubistva.

Povezani sadržaji
XS
SM
MD
LG