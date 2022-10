Plenković i Milanović različito o kandidatskom statusu BiH i Dodiku

"Hrvatska je zadovoljna da je Europska komisija predložila uvjetovani status kandidata Bosni i Hercegovini", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade 13. listopada.

"Ako se netko zadnjih godina kao prijatelj, partner i susjed, i kao zemlja koja je u dogovoru sa bh. vlastima oslobađala Bosnu i Hercegovinu pred 27 godina, zalagao za to da BiH dobije status kandidata, onda je to hrvatska Vlada", dodao je Plenković.

On je naglasio kako je Europska komisija kao "ključnu stvar i nulti uvjet" stavila nastavak ustavne i izborne reforme, odnosno "ono o čemu hrvatska Vlada govori svo vrijeme".

Kandidatski status za BiH preporučen je 12. oktobra.

Upitan oko ponovnog prebrojavanja glasova u BiH, Plenković je kazao:

"Ako je to odluka Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH, pričekat ćemo i vidjet ćemo kako će to završiti. Ja tamo nisam bio niti sam brojao glasove", dodao je Plenković.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine otpočela je 13. oktobra ponovno brojanje glasova na izborima za predsjednika i potpredsjednika bh. entiteta Republika Srpska.

Milanović skeptičan oko ispunjenja uvjeta za kandidatski status BiH

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović skeptičan je oko mogućnosti da Bosna i Hercegovina ispuni uvjete za kandidatski status što ih je postavila Europska komisija.

"Ne može, krši ih svaki dan", kazao je.

On je dodao kako pozdravlja davanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini kao "simboličko ohrabrenje", ali da "cijelo političko Sarajevo aktivno uz suradnju međunarodne zajednice radi na rasturanju Hrvata".

On je kazao kako se u uvjetima – kada se spominje izborna reforma "spominje sva, osim konkretnih izmjena izbornog zakona i ustava Federacije. E, toga nema,“ naglasio je hrvatski predsjednik nakon obilježavanja obljetnice zagrebačkog Stomatološkog fakulteta.

Što se tiče prebrojavanja glasova, on je ustao u Dodikovu obranu.

"Sve što sam rekao o Dodiku, mislim to i dalje. On je od svih mogućih opcija za Hrvate naprihvatljiviji. CIK, koji nije pod njihovom kontrolom, izbrojala je 30 tisuća glasova prednosti u odnosu na Trivićku. Na biračkom tijelu koje je manje od 600.000. Kakav je to kriterij i kakva je to uopće država u kojoj se ponovno prebrojavaju glasovi? To je suludo. To potkopava demokraciju", ocijenio je Milanović.

Po njegovoj ocjeni, "Dodik je uvjerljivo dobio te izbore", a dodao je i da Dodik "nije mogao prekršiti izborna pravila".

U izbornoj noći su prvo opozicija, a potom vladajući u bh. entitetu Republika Srpska proglasili pobjedu u utrci za predsjednika. Opozicija Dodika optužuje za izbornu krađu, što on odbacuje.