Milanović tvrdi da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za NATO

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović najavio je u utorak da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za članstvo u NATO-u, iako je Rusiju nazvao agresorom u ratu u Ukrajini, sve dok se ne riješi pitanje Izbornog zakona u BiH.

"Ako Cipar može staviti veto na sankcije Lukašenku dok se ne riješi problem s Turskom oko eksploatacije plina, kako Hrvatska ne bi mogla ovo napraviti?", rekao je Milanović.

"Ja ću kao predsjednik države koji predstavlja Hrvatsku na Summitu NATO-a staviti veto na pozivnicu, to je ono što ja mogu", rekao je hrvatski predsjednik i dodao da postoji mogućnost da će se stvari ustvari odvijati na nižem nivou, te da nije siguran da može "natjerati hrvatskog ambasadora recimo da na Vijeću ambasadora koje također može uputiti pozivnicu, zauzme moj stav."

"On bi morao biti neutralan. Onda će Vlada morati reći da je ona apsolutno i bezuvjetno bez da se riješi hrvatski problem za to da se pozovu te države u NATO. To je onda izdaja. Onda znamo na čemu smo,“ poručio je predsjednik Milanović u Vukovaru.

Milanović je također komentirao izjave bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da Milanoviću prijeti odmazda Kijeva zbog izjava i stavova o Rusiji i Ukrajini.

"Ja nisam na strani Rusije niti poznajem Medvedeva, niti se želim navlačiti na takve udice. Ja sam na hrvatskoj strani, borim se za hrvatsku državu i narod i za njih pokušavam iskamčit što je moguće više. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo na vlasti kliku koja aktivno radi protiv interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini", rekao je hrvatski predsjednik.

Rat u Ukrajini Priče, analize, video i audio zapisi, fotogalerije i infografike o ratu u Ukrajini. Sve na jednom mjestu.

"Ja sam prisegnuo i na njihovu zaštitu i za to ću politički poginuti ako treba,“ naglasio je Milanović.

On je u više navrata posljednjih dana pozvao Hrvatski sabor da ne glasa za članstvo Finske i Švedske u NATO-u, kada one to službeno zatraže. Danas je pak kazao kako će “kao đavao grešnu dušu progoniti svakog zastupnika koji bude bio za''.

Od parlamentarnih stranaka za sada je samo kleropopulistički oporbeni Most najavio da neće glasati za prijem Finske i Švedske u NATO.

Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, koja je otpočela 24. februara, i do tada neutralne zemlje su počele da se interesuju za ulazak u NATO savez.

Finska i Švedska su upozorile da su spremne da se odreknu svog neutralnog statusa i traže članstvo u vojnom savezu.