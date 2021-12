Milanović: Ne podnosim da se narodima lijepi etiketa genocida

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u utorak da se u polemiku o Srebrenici upustio jer ne podnosi da se narodima lijepi etiketa genocidnosti.

Milanović ne spori sudske odluke o tome da je u Srebrenici počinjen genocid, ali kaže da je to "politička kvalifikacija".

"Ja sam rekao da moramo naći drugi naziv za ono što su nacisti napravili židovskom narodu Drugom svjetskom ratu jer to nije isto", kazao je novinarima u utorak u Valpovu.

"Jasenovac, hrvatska sramota iz tog vremena, nije isto što i Srebrenica, ali meni je dosta tog nabijanja kompleksa i insinuiranja da je neki narod genocidan", rekao je Milanović prenosi Fena pisanje Hine.

RSE specijal: 25 godina genocida u Srebrenici

"Ne podnosim da se narodima nabija kompleks genocida, to se nabijalo Hrvatima za Jasenovac i to sad dio Bošnjaka radi Srbima.. I kako me smeta da se to radi Hrvatima, tako me smeta da se to radi Srbima", naglasio je.

Kazao je da o tome nije govorio dok nije vidio da postoje ljudi koji od toga rade profit i time licitiraju.

"Ja sam bio u Srebrenici, a ne vidim da drugi dolaze na mjesta stradanja drugih naroda", poručio je.

Snage Vojske Republike Srpske su tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine ubile su oko 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustanovit će u prvoj presudi protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića 2001. godine da se u Srebrenici dogodio genocid, prvi presuđeni genocid u Evropi od strane međunarodnog suda.

Milanović je u izjavi u Valpovu bio oštar prema bošnjačkom članu predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću kojeg je nazvao "udbašem iz Zenice i sponzorom dolazaka mudžahedina u BiH".

Džaferović je ove godine bio u Koloni sjećanja u Vukovaru. "On dolazi u Vukovar provocirati Srbe, ne iz pijeteta prema Hrvatima, jer te iste Hrvate i njihovu državu naziva ratnim zločincima", rekao je Milanović nazvavši ga licemjerom.

"On govori da je Hrvatska organizirala zločinački poduhvat, da su Tuđman i hrvatski generali zločinci kao oni iz Beograda i onda dođe u Hrvatsku i očekuje da mu dam slatko od višanja i da ga poljubim u oba obraza".

Dodao je da se s "hladnim prijezirom" odnosi prema ljudima koji izjednačavaju Tuđmana i Miloševića i govore da je Hrvatska napala BiH pa onda obuku "nove cipele i odu u Vukovar".

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović komentarisao je Milanovićeve izjave rekavši da je "sramotno i nedopustivo" komentiranje genocida u Srebrenici kojima se pokušava minimizirati ovaj zločin.

"Sramotnim i nedopustivim komentarima o genocidu u Srebrenici, kojima se pokušava minimizirati ovaj zločin, Milanović evidentno želi, na neki način, ublažiti opravdane osude i prezir evropske, bosanskohercegovačke i hrvatske javnosti upućene Dodikovoj stranci i HDZ-u BiH, nakon što su pokušali osporiti zakon o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina", rekao je Džaferović u saopštenju 3. decembra.

Poruku predsjednika SDA-a Bakira Izetbegovića "da razmisli prije nego što progovori o BiH" Milanović nije posebno komentirao.

"Neka bude sretan što ne razmišljam još više. Takva politika vodi bošnjački narod u očaj i trenutno je bošnjački narod zahvaljujući tim sitnim igračima u očajnom stanju".

"A oni su se zabili u bačvu, razgovaraju sami sa sobom i očekuju da će im nekakav američki pregovarač treće vrste donijeti željenu dominaciju nad Hrvatima. E, neće", poručio je Milanović.

Prema podacima Instituta za nestale BiH kao i brojnih međunarodnih presuda, u genocidu u Srebrenici ubijeno je preko 8.000 hiljada ljudi. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 6.955 osoba.



Za genocid u Srebrenici do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora.