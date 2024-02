Muzika migrantskih čamaca svira u milanskoj Scali

"Dati otpadu glas"

"Dajemo glas svemu što se obično zanemaruju: drvu iz čamaca koje se usitnjava, migrantima koji bježe od rata i siromaštva i bivaju tretirani kao smeće, i zatvorenicima kojima se ne daje druga prilika", kaže Arnoldo Mosca Mondadori, koji je došao na ideju.

Mosca Mondadori, predsjednik fondacije House of the Spirits and the Arts, nada se da će gudački instrumenti moći svirati i u drugim koncertnim dvoranama u Europi, "kako bi dotakli ljudske duše".

Središnje Sredozemlje najsmrtonosnija je migracijska ruta na svijetu. Gotovo 2.498 ljudi umrlo je ili nestalo na njemu prošle godine, oko 75 posto više nego 2022.

U dvorištu zatvora, oronuli čamci razbacani su po travi među polomljenim drvenim daskama.