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Više od 50 posto svih imigranata iz Evrope su žene

Dvije žene razgovaraju na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Dvije žene razgovaraju na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Žene mijenjaju tok migracija u Evropi i Centralnoj Aziji, pokazuje novi izvještaj UN Women prema kojem žene sada čine 54 posto svih migranata.

Danas više od 13 miliona žena rođenih u Evropi i Centralnoj Aziji1 živi u inostranstvu, navodi se u izvještaju "Žene u pokretu u Evropi i Centralnoj Aziji: Komparativna analiza dinamike mješovitih migracija, strukturnih ograničenja i puteva".

Nalazi izvještaja pokazuju da žene sve više migriraju samostalno u potrazi za obrazovanjem, pristojnim poslom, sigurnošću i ekonomskim prilikama, umjesto da prate članove porodice, što označava fundamentalnu transformaciju u migracijama u cijeloj regiji.

Regionalna direktorica UN Women za Evropu i Centralnu Aziju Belén Sanz Luque kaže da su se migracije ranije posmatrale kao rodno neutralnim i da ovaj izvještaj pokazuje drugačiju sliku.

"Širom Evrope i Centralne Azije, žene sve više oblikuju migracije kao studentice, radnice, njegovateljice, poduzetnice, izbjeglice i liderice u zajednici. Ponekad je migracija bijeg od sukoba, nasilja ili katastrofe. Ponekad je to putovanje ka obrazovanju, pristojnom radu i prilikama," kaže Sanz Luque.

Dodaje i da bez obzira na razlog, žene zaslužuju migracijske puteve koji su sigurni, bazirani na pravima i koji odgovaraju njihovoj stvarnosti.

"Migracija ima lice žene. Vrijeme je da to vidimo", dodaje regionalna direktorica UN Women.

RSE dokumentarac: Tri žene, tri puta
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RSE dokumentarac: Tri žene, tri puta
Izvor Radio Slobodna Evropa

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Još od 1990. navode iz UN Women, više od polovine emigranata sa Zapadnog Balkana su bile žene.

Detaljnije, žene sve češće migriraju zbog obrazovanja i zaposlenja. Više od polovine studenata u inostranstvu porijeklom sa Zapadnog Balkana i Turske su žene.

Ipak, izvještaj navodi, obrazovane migrantkinje često imaju problema da nađu posao u skladu sa svojim kvalifikacijama.

Skoro 45 posto migrantkinja iz Sjeverne Makedonije, 50 posto iz Albanije i 55 posto sa Kosova su prekvalificirane za posao koji obavljaju.

Migracije u Evropi oblikovane su i konfliktom. Od 2022. do 2024. godine žene su bile među 56 posto migranata koji stižu iz Ukrajine.

"Unutar Ukrajine, gotovo 60 posto interno raseljenih domaćinstava vode žene, što odražava nesrazmjeran utjecaj rata na živote i egzistenciju žena," navodi se u saopštenju UN Women.

Trgovina ljudima ostaje prikrivena kriza, dodaju. U 2022. godini žene i djevojčice bile su među 74 posto žrtava trgovine ljudima u Albaniji, 93 posto na Kosovu i 81 posto u Crnoj Gori.

Promjenjivi obrasci migracija odvijaju se u kontekstu rata u Ukrajini, geopolitičkih pomjeranja na Južnom Kavkazu, neriješenih postkonfliktnih dinamika na Zapadnom Balkanu i pojačavanja klimatskih pritisaka, uključujući poplave, suše, zemljotrese, nestašicu vode i ekstremne vrućine.

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