Bivši Trampov savjetnik za nacionalnu bezbjednost otvorio samit u Banjaluci

Samit o ekonomiji i bezbjednosti, u organizaciji američkog Gold instituta za međunarodnu strategiju na čijem čelu se nalazi Majkl Flin (Michael Flynn), penzionisani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika SAD Donalda Trampa, otvoren je 28. maja u Banjaluci.

Organizatori su naveli da na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja. Među temama o kojima će se raspravljati su, između ostalog, bezbjednost u Evropi i SAD, te ekonomski i regionalni razvoj.

Osim zvaničnika iz bh. entiteta Republika Srpska, u zvaničnom programu je najavljeno da će u diskusijama učestvovati zvaničnici i preduzetnici iz SAD, Holandije, Rumunije i Španije, koji sarađuju sa Gold institutom.

Nije najavljeno prisustvo diplomatskih predstavnika.

Flin, koji je predsjednik Upravnog odbora instituta, obratio se novinarima uoči samita i poručio da je njihova misija "promocija slobode".

"Sloboda dozvoljava ljudima, društvima i nacijama da budu inovativne, preduzetničke, dozvoljava ljudima da misle, govore i vjeruju slobodno, a time se mi vodimo. O tome će biti današnja diskusija. Razgovaraćemo o bezbjednosnim pitanjima u regiji, u Evropi i širom svijeta", kazao je Flin.

Novinarima se obratio i Eli Gold, predsjednik Gold instituta, koji je izjavio da su regije poput Balkana važne ekonomski i sigurnosno.

"Ovo je prilika da premostimo odnose između SAD i RS, ovo je prilika da, dok gradimo odnose i širimo svoje prisustvo u regiji, da vidimo rezultate u nečemu što donosi stabilnost u Evropi i na Balkanu", rekao je Gold.

Nemanja Starović, ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, izjavio je da želi Srbiju predstaviti kao državu okrenutu budućnosti, te da učešćem na samitu osnažuje veze sa Vašingtonom.

"Želim da kažem da je Republika Srbija u potpunosti posvećena procesu strateškog dijaloga sa SAD čiji početak uskoro očekujemo", istakao je Starović.

"Gold Institute for International Strategy" zvanično je registrovan kao međunarodni think-tank koji se bavi analizom geopolitike, bezbjednosti i globalnih ekonomskih trendova.

Oni organizuju konferencije, samite i stručne skupove na kojima okupljaju političare, analitičare i poslovne lidere.

Takođe, navode i da se bave izradom strateških preporuka za vlade i institucije u oblasti međunarodnih odnosa i ekonomije.

Ko je Majkl Flin?

Majkl Flin je bio postavljen za Trampovog savjetnika za nacionalnu bezbjednost na početku njegovog prvog mandata 2017. godine, ali je nakon 23 dana smijenjen, jer su procurile informacije da je tajno pregovarao sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu krajem 2016. o ukidanju američkih sankcija Moskvi.

Flin je priznao 2017. godine da je lagao tokom istrage Federalnog istražnog biroa (FBI) kada je riječ o njegovim ruskim kontaktima, a onda je pokušao da povuče priznanje.

Američki predsjednik Donald Tramp ga je pomilovao u novembru 2020. godine.

Flin je penzionisani general sa tri zvjezdice.

On je 2014. bio smijenjen sa položaja šefa Odbrambene obavještajne agencije po optužbi za zloupotrebe i nekontrolisani temperament.

Flin, koji je tri decenije služio u američkoj armiji, žalio se da je smijenjen zato što je govorio teške istine o ratu protiv islamskog ekstremizma.

On je već ranije tokom ove godine bio u posjeti Banjaluci, gdje je držao predavanje političkom rukovodstvu RS, i govorio o prijetnjama od "radikalnog islama".