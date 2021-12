Merkel na oproštajnoj svečanosti: Ne tolerišite mržnju

Odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u četvrtak veče Nemce da se suprostave mržnji.



"Naša demokratija živi zbog činjenice da gde god se mržnja i nasilje vide kao legitimno sredstvo za ostvarivanje nečijih interesa, tolerancija nas demokrata mora da ima granicu", poručila je Merkel u Berlinu na oproštajnoj ceremoniji na kojoj su prisustvovali svi pripadnici političke elite osim radikalno desene Alternative za Nemačku koja nije pozvana, prenosi AP.



Ceremonija je zbog pandemije korona virusa održana u Ministarstvu odbrane Nemačke, a vojni orkestar je u čast kancelarke odsvirao tri pesme po njenom izboru.



Prva pesma bila je "You Forgot the Color Film" iz 1974. koju izvodi nemačka pank pevačica Nina Hagen. U pesmi se govori o jadikovkama mlade žene da njen dečko nije uspeo da je fotografiše u boji na njihovom odmoru na plaži.

Hagenova je, kao i Merkelova odrasla u Istočnoj Nemačkoj (DDR), uspevši da emigrira 1976.

Merkelova je objasnila da je pesma bila „vrhunac moje mladosti, za koju se zna da se odigrala u DDR-u“.

„Igrom slučaja, (pesma) je takođe smeštena u regionu koji je bio u mojoj bivšoj izbornoj jedinici" na Baltičkom moru, dodala je ona. „Kao takva, sve se uklapa," kazala je odlazeća nemačka kancelarka.



Druga pesma je popularna šansona "It Shall Rain Red Roses for Me" koju izvodi nemački pevač Hildegard Knef, a treća je hrišćanska himna iz 18 veka "Holy God, we Praise thy Name".

Merkel je inače ćerka protestantskog sveštenika.

Ona će naredne nedelje, kada socijaldemokrata Olaf Šolc položi zakletvu, otići sa mesta kancelarke nakon 16 godina vladavine.



Njemu i novoj centrističko-levičarskoj vladi poželela "sve najbolje, sreću i puno uspeha".

Dugogodišnja liderka je takođe pozvala svoju publiku da „uvek gleda na svet i očima drugih“ i da radi „sa radošću u svojim srcima“.



Pre ceremonije u četvrtak uveče, sastala se sa drugim saveznim i državnim liderima kako bi se dogovorili o novim merama za suzbijanje epidemije koronavirusa u Nemačkoj.