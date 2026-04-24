20.000 plišanih medvedića u centru Vašingtona za otetu ukrajinsku decu
"Vratite decu", poruka ispisana sa 20.000 raznobojnih plišanih medvedića. Postavljena je u centru Vašingtona tokom protesta organizovanog zbog hiljade ukrajinske dece koja su od 2022. nasilno odvedena u Rusiju. Američki zakonodavci izdvojili su nedavno 25 miliona dolara za podršku povratku i rehabilitaciji te dece. Organizatori protesta navode da žele da skrenu pažnju međunarodne javnosti na ovaj problem. (Margot Buff, RSE/RL)
23. april/travanj, 2026.
