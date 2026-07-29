Poljak osumnjičen za skrnavljenje kipa Gospe i požar u crkvi ranije hodočastio u Međugorje

Poljski državljanin Bartolomej Wlodzimierz Krakowiak, osumnjičen za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju, bit će predat Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine koje će odlučiti o daljnjim mjerama u ovom slučaju.

Iz Tužiteljstva BiH saopćeno je da će dežurni tužitelj nakon ispitivanja 31-godišnjeg osumnjičenog odlučiti o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora i drugim istražnim radnjama.

Krakowiak se tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata iz člana 145b. Krivičnog zakona BiH, nakon što je u utorak, 28. jula, u Međugorju zabilježeno oštećenje više vjerskih objekata, uključujući kip Gospe, a u Crkvi svetog Jakova izazvan je požar.

Poljak kojeg Tužiteljstvo BiH sumnjiči za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju ranije je bio poznat u poljskim katoličkim medijima po višesedmičnom hodočašću upravo u to hercegovačko svetište.

Katolički mediji u toj zemlji objavljivali su njegova svjedočenja o životu obilježenom ovisnostima, problemima sa zakonom i depresijom, nakon čega je, prema vlastitim riječima, krenuo putem vjerskog obraćenja.

Središnje mjesto u toj priči zauzimalo je upravo Međugorje.

Krakowiak je 2017. godine, prema objavama na društvenim mrežama, prepješačio oko 1.300 kilometara od Varšave do hercegovačkog svetišta.

O tom putovanju govorio je kao o prekretnici koja mu je promijenila život. Tvrdio je da je na put krenuo u trenutku duboke lične krize, gotovo bez novca i bez jasnog plana, uvjeren da u Međugorju može pronaći novi početak.

Njegovo putovanje pratili su poljski vjernici na društvenim mrežama, a nakon dolaska u Međugorje počeo je gostovati na brojnim susretima, tribinama i vjerskim okupljanjima.

U intervjuima je Međugorje opisivao kao mjesto koje mu je pomoglo da izađe iz najtežeg perioda života.

Hapšenje poljskog državljanina uslijedilo je nakon brojnih reakcija političkih predstavnika u BiH i Hrvatskoj, od kojih su pojedini događaj opisivali kao "napad na katoličke vjernike i Međugorje" kao jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u ovom dijelu Europe.

Nadležne institucije za sada nisu saopćile motive osumnjičenog niti su događaj kvalificirale na taj način.

Međugorje je međunarodno poznato od 1981. godine, kada je grupa djece tvrdila da im se ukazala Djevica Marija, nakon čega su milioni hodočasnika iz cijelog svijeta posjetili ovo hercegovačko mjesto.

Vatikan je u septembru 2024. odobrio javno štovanje i hodočašća u Međugorje, ali se nije izjasnio o natprirodnom karakteru navodnih ukazanja Djevice Marije.