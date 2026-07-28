Policija traga za počiniteljem nakon oštećenja Gospinog kipa i požara u Međugorju

Policija traga za počiniteljem nakon što je na Gospinom kipu na Podbrdu u Međugorju ispisana poruka "Đavo u suknji", a na vanjskom oltaru Crkve svetog Jakova podmetnut požar.

Policijska stanica Čitluk, na jugu Bosne i Hercegovine, zaprimila je 28. jula u 4.30 sati prijavu da je na Podbrdu oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Pola sata kasnije, u 5 sati, policiji je prijavljen požar na vanjskom dijelu oltara Crkve svetog Jakova u Međugorju.

Na oba mjesta upućeni su policijski službenici, a iz MUP-a HNK za Radio Slobodna Evropa navode da je uviđaj završen i da policija traga za počiniteljem.

Nadzorna kamera zabilježila je osobu kako vanjski oltar crkve polijeva zapaljivom tekućinom, a potom ga pali.

Iz Župnog ureda Međugorje događaje su nazvali činom vandalizma, navodeći da su odmah počeli čišćenje i sanaciju oštećenih prostora.

"Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju", saopćeno je iz Župnog ureda.

Vjernike su pozvali da na vandalizam odgovore "molitvom, postom i praštanjem" te poručili da mole za "obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo".

Međugorje, na jugu BiH, jedno je od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u regiji.

Vatikan je u septembru 2024. odobrio javno štovanje i hodočašća u Međugorje, ali se nije izjasnio o natprirodnom karakteru navodnih ukazanja Djevice Marije.