May na udaru svih

Novi korak unazad napravila je britanska premijerka Theresa May kojoj je gotovo očajnički neophodan pozitivan iskorak u pregovorima o Brexitu, jer joj ni kod kuće ne cvjetaju ruže.

Politička slabost kod kuće, unutar stranke i unutar manjinske vlade na čijem je čelu nikad izvana nije bila očigledna kao u ponedjeljak u Briselu.

Još jedna runda pregovora sa administracijom Evropske unije (EU) okončana je bez rezultata, mada je čak i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pokušao da joj sačuva kredibilitet, izjavivši da se bila "težak pregovarač" i da je "branila britanske interese".

Juncker je rekao i da nemogućnost da u ponedjeljak postignu dogovor nije neuspjeh, da on vjeruje da može biti postignut neophodan napredak uoči EU summita sredinom ovog mjeseca.

Evropski zvaničnik je spreman za nastavak pregovora već ove sedmice o, kako je rekao, dva ili tri otvorena pitanja.

I May se nada da će pregovori biti okončani "uspješno" do kraja ove sedmice.

No na onom ključnom sporazumu, u vezi granice sa Sjevernom Irskom, premijerka sada ima protiv sebe konzervativniji dio svoje stranke, kaolicionog partnera koji podržava njenu manjinsku vladu DUP (Demokratsku unionističku partiju) Sjeverne Irske, te opozicione Laburiste. Svako iz svojih razloga.

Iz desnog konzervativnog DUP-a su poručili da neće prihvatiti nikakav sporazum o irskoj granici ako dogovor predviđa "separaciju" Sjeverne Irske od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva (UK).

Britanska premijer je u ponedjeljak sa osmjehom započela pregovore sa zvaničnicima u Briselu o novoj fazi pregovora o Brexitu, šireći uvjerenje da je "sporazum sigurna stvar".

Optimizam nije dijelila samo ona, dijelili su ga i EU zvaničnici.

Pregovarač Evropskog parlamenta Guy Verhofstadt je medije sredinom dana izvijestio da su šanse za uspjeh 50-50.

May je pregovorala sa Jean-Claude Junckerom i predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom.

Tusk u pregovorima predstavlja 27 EU članica koje će morati da daju saglasnost da se krene u sljedeću fazu pregovora.

Međutim, pregovori su propali nakon što je Demokratska unionistička partija (DUP) odbila da prihvati ustupke oko pitanja irske granice.

Dauning strit (Downing Street) je, pak, saopštio da to nije jedini problem u pregovorima, a i da je Juncker sam pomenuo dva ili tri otvorena pitanja.

Irski premijer Leo Vardkar je takođe rekao da je sporazum bio postignut, ali da se ispostavilo da se Britanija predomislila oko pitanja irske granice nakon reakcije DUP-a.

Vardakar na pres-konferenciji u Dablinu izrazio žaljenje što Britanija nije ostala iza ranije dogovorenog.

Britanija, kako se izvještavalo uoči i tokom pregovora, bila je spremna da prihvati da Sjeverna Irska može ostati u evropskoj carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu, izuzimajući ime.

Liderka DUP-a je, međutim, telefonskim pozivom Theresi May upropastila "završen posao".

Dakle, Arlene Foster je odbacila sporazum, a portparol njene stranke Sammy Wilson je čak rekao da Brisel pokušava "da natjera premijerku da pristane na oblik sporazuma kakav oni žele", i da to neće prihvatiti ni mnogi koji je podržavaju.

On je rekao da se DUP protivi formi riječi upotrijebljenima u nacrtu dokumenta, koje se odnose na "regulatorno usklađivanje" i da "nema regulatornih divergencija" između Sjeverne Irske i EU.

Obje fraze su "jednostavno – govor EU za zadržavanje Sjeverne Irske na evropskom tržištu" i "dio Ujedinjenog Kraljevstva će biti zadržan unutar jedinstvenog tržišta", smatra Wilson.

Svakome je, iz različitih razloga, zasmetalo ovako predloženo rješenje.

Još prije okončanja pregovora u ponedjeljak je reagovao gradonačelnik Londona Sadiq Khan koji je odmah poručio da, ako Sjeverna Irska dobije poseban Brexit dogovor, i London želi isto.

Khan je podsjetio da su stanovnici Londona velikom većinom glasali za ostanak u EU prošle godine.

Britanska prijestonica, jedna od ključnih svjetskih finansijskih centara, već je osjetila posljedice Brexita. Naime, više institucija EU, uglavnom finansijskih, čije je sjedište bilo u Londonu, premješteno je ili se premješta u evropske gradove poput Pariza i Frankfurta.

Oglasila se i prva premijerka Škotske Nicola Sturgeon sa istim zahtjevom i porukom da ne vidi razlog zbog kojeg i Škotska ne bi dobila poseban sporazum sa EU.

Sturgeon je prošle godine vodila kampanju za ostanak u EU i odmah nakon što je izglasan Brexit je tvrdila da Škotska može ostati na jedinstvenom evropskom tržištu čak iako Britanija izađe iz Unije.

Glavni britanski pregovarač David Davis je ranije rekao da je ovo "važan" momenat i da je napredak ka sljedećoj fazi "vitalan".

Britanska premijerka je bila došla u Brisel sa namjerom da ovim pregovorima pokrije tri goruće teme: finansijski dogovor između Velike Britanije i Unije, takozvani "račun za razvod", prava građana Evropske unije nakon Brexita i pitanje granice Sjeverne Irske.

Razgovori po sva tri pitanja već dugo su u zastoju.

Irska ministrica za Evropu Hele McEntee rekla je BBC-ju da je "veliki dio posla" bio postignut tokom vikenda.

Irci žele čvrste garancije o britanskim namjerama u vezi sa granicom kada napuste EU.

Britanija je najavila da će napustiti jedinstveno tržište i carinsku uniju u martu 2019. godine, potez za koji stručnjaci kažu da će voditi do "čvrstih granica" između Sjeverne Irske i Irske.

Ovo pitanje je osjetljivo jer je odsustvo graničnih kontrola i infrastrukture bilo ključni dio "Sporazuma Dobar petak" kojim su 1998. okončane decenije sukoba u Sjevernoj Irskoj.

Evropska unija poručuje da će nastavak novih pregovora o budućnosti trgovinskih aranžmana uslijediti kada se postigne "dovoljan napredak" po tri navedena ključna pitanja.

Britanija je postavila rok za kraj ove sedmice da se postigne napredak, te je ponudila uslove za povlačenje Ujedinjenog kraljevstva.

Davis se nada da će EU dati zeleno svjetlo za pregovore o njihovim budućim odnosima na sljedećem evropskom summitu 14. i 15. decembra.

"Svi razumiju da je odluka da se krene dalje po pitanju trgovinskih odnosa vitalna za sve, od ogromne je vrijednosti i za 27 država članica i za nas", navodi glavni britanski pregovarač.

Kada je riječ o "računu za razvod", Britanija je nedavno povećala svoju ponudu na 50 milijardi eura, i kao EU trži duplo više.

Kada je riječ o pravima građana Evropske unije, prema navodima BBC-ja, Britanija se saglasila da tri miliona građana Unije, koji žele da ostanu u Britaniji, neće plaćati obaveze za prijavljivanje boravka.

Ministri su već nagovijestili da će građanima Evropske unije koji su legalni rezidenti u Britaniji, prije bilo kojeg konkretnog datuma za promjene, biti omogućeno da ostanu, jer Britanci žele da taj proces učine "jednostavnim kao što je obnavljanje vozačke dozvole".

Problemi za May po povratku kući

Ključni razgovori u Briselu za Theresu May stižu u momentu kada je račun za povlačenje iz EU već danima na raspravi u britanskom parlamentu i kada su vodeći torijevci, uključujući i Jacoba Reesa-Mogga, Johna Redwooda i bivšeg guvernera lorda Nigela Lawsona, potpisali pismo u kojem od premijerke traže da ne potpiše "račun za razvod" ukoliko Brisel ne pristane na seriju zahtjeva.

U zahtjeve se ubrajaju okončanje jurisdikcije Evropskog suda pravde u momentu odlaska Britanije iz Evropske unije, u martu 2019. godine, umjesto omogućavanja nastavka nadležnosti tokom perioda "implementacije", kako je nagovještavala May.

Poslanik torijevaca koji je vodio kampanju za Brexit Owen Peterson je ipak rekao da "stoji iza premijerke" iako je potpisao pismo.

Nakon svega, The Guardian navodi da je politička slabost Therese May brutalno izložena Briselu u ponedjeljak, kada jer skoro već utvrđeni dogovor između Britanije i EU oko rješenja problema irske granice u posljednjem minutu zaustavio telefonski poziv liderke DUP-a, od koje zavisi njena krhka vlada

BBC-jev politički urednik Laura Kuenssberg, pak, kaže: "Da li potpuna katastrofa? Ne. Znači li ovo da je ciljeli proces totalno uklet? Ne, ne znači. Da li je prilično veliko razočarenje – da".

"Zvanično, rečenica iz vlade večeras je da Broj 10 (Dauning strit) ne uzima ništa zdravo za gotovo... no vladini izbori su mi u ponedjeljak ujutro bili rekli da je premijerka uspjela da neutrališe DUP", istakao je Kuenssberg.

No, nakon preokreta, urednica BBC-ja podsjeća da ova desna konzervativna stranka ima deset poslanika u Vestminsteru (Westmisteru) i njihova je podrška vitalna za vladu Therese May. Njeni konzervativci ostali su bez većine na izborima održanim u junu i britanska se premijerka oslanja na DUP za preživljavanje prilikom ključnih glasanja u parlamentu.

Kako navodi The Guardian, ponedjeljak je bio dan kada je strategija za Brexit premijerke May iskočila iz šina. Ona i njeni ministri se, navodi britanski list, konstantno pretvaraju da je proces Brexita jednostavniji i lakši nego što zaista jeste. To rade, prije svega, da bi zadržali vladu i da bi sačuvali vlasništvo nad Brexitom unutar Konzervativne stranke.

U korijenu ove obmane je masivna realnost da je EU do sada daleko najvažniji trgovinski partner i da su jedinstveno tržište i carinska unija aranžmani od kojih je Britanija imala benefite.

Ugledni britanski medij kaže da je insistiranje premijerke May da glas za Brexit 2016. godine znači da Britanija treba da napusti oboje, ako je neophodno čak i po uslovima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), netačan i nesmotren izbor.

"To stavlja Brexit u krajnji sukob sa našim nacionalnim i ekonomskim interesom, a isto tako predstavlja i akt neisprovociranog ekonomskog neprijateljstva protiv Irske, s opasnim posljednicama na obje strane irske granice", navodi se u analizi The Guardiana.

Kada se trenutak istine u pregovorima približio, Theresa May je donijela razumne i zakašnjele ustupke koji su u stvarnosti izazvali alarm kod antievropskih fanatika u njenoj stranci i medijima.