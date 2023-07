Sa učesnicima Marša mira iz cijelog svijeta: Ljudi žele priznanje, ne osvetu

"Kad sam čuo za Srebrenicu, poželio sam doći u Potočare. Taj muzej me duboko dirnuo. Tamo sam čuo za Marš mira. Pokušao sam 2020., ali su me tada vratili s granice, jer sam bio u to vrijeme u Srbiji, bio je lockdown zbog pandemije. Rekao sam – ok, dolazim naredne godine. Pa, sam došao na marš 2021. Stopirao sam i stala mi je Amra koja je izgubila sina u Srebrenici", priča za Radio Slobodna Evropa Ubaid.