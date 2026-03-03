Rubio brani američke udare na iranske ciljeve, poručuje da 'najteži udarci' tek slijede

Američki državni sekretar Marco Rubio branio je odluku Washingtona da napadne iranske ciljeve, opisujući napade kao preventivni potez radi zaštite američkih snaga od onoga što je nazvao "neposrednom prijetnjom", upozorivši pritom da "najžešći udari tek dolaze od američke vojske".

"Apsolutno je postojala neposredna prijetnja", rekao je Rubio novinarima u Washingtonu 2. marta. Govoreći na Kapitol hilu prije brifinga iza zatvorenih vrata s članovima Kongresa, opisao je napade kao odgovor na "neposrednu prijetnju", ali i kao preventivnu akciju.

"Znali smo da će Izrael izvesti određenu operaciju. Znali smo da bi to izazvalo napad na američke snage", rekao je Rubio. "Da nismo djelovali preventivno protiv njih prije nego što bi pokrenuli te napade, imali bismo više žrtava. Ovo se moralo desiti, bez obzira na sve."

Reagujući na Rubioovu izjavu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je 3. marta da komentari američkog državnog sekretara pokazuju kako su Sjedinjene Države "ušle u rat po izboru, u ime Izraela".

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su 28. februara široku ofanzivu protiv Irana, gađajući, kako su zvaničnici naveli, raketne položaje i vojnu infrastrukturu.

Napadi predstavljaju jedan od najdirektnijih sukoba Washingtona i Teherana u posljednjim godinama i odmah su izazvali regionalnu eskalaciju.

Iran je odgovorio ispaljivanjem raketa na američke baze u nekoliko država Perzijskog zaliva, proširujući sukob izvan izraelsko-iranskih tenzija i povećavajući strah od šireg regionalnog rata. Američki vojni zvaničnici saopštili su da je američka protivzračna odbrana presrela mnoge nadolazeće projektile, iako su neke baze prijavile štetu i žrtve.

Predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi mogle uslijediti dodatne akcije. U obraćanju američkim medijima, Trump je upozorio da je "velik talas" napada tek pred njima, sugerišući da su udari tokom vikenda bili tek početak šire kampanje usmjerene na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta.

Uz izvještavanje C-SPAN, NBC News, i dpa