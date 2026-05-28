Evropski nalog za hapšenje bivšeg zamenika poljskog ministra, 'indicije' da je bio u Srbiji

Nacionalni tužilac Poljske potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je izdat evropski nalog za hapšenje bivšeg zamenika poljskog ministra pravde, ali nije odgovorio na navode da je boravio u Srbiji.

Marćin Romanovski, koji je u Poljskoj optužen za zloupotrebu položaja, imao je azil u Mađarskoj, a iz te zemlje je pobegao nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbana.

Novi mađarski premijer Peter Mađar izjavio je 20. maja da postoje indicije da je Romanovski napustio Mađarsku preko Srbije.

Iz policije i Ministarstva pravde Srbije nisu odgovorili na upit RSE povodom ovih navoda.

Evropski nalog za hapšenje obavezuje države članice Evropske unije, dok je Srbija kandidatkinja za članstvo u bloku.

Tužioci u Varšavi traže bivšeg poljskog ministra pravde Zbignjeva Zjobra i njegovog zamenika Marćina Romanovskog zbog zloupotrebe novca iz fonda namenjenog pomoći žrtvama kriminala.

Optuženi su i da su koristili špijunski softver za targetiranje političkih protivnika.

I Zjobro i Romanovski, koji su azil u Mađarskoj dobili za vreme bivšeg premijera Viktora Orbana, tvrde da je reč o političkoj hajci i osveti vlade aktuelnog premijera Poljske Donalda Tuska.

Zjobro je kreator sudskih reformi za koje je Evropska unija ocenila da su smanjile nezavisnost sudstva u Poljskoj tokom vladavine nacionalističke stranke Pravo i pravda od 2015. do 2023. godine.

Gde su bivši poljski zvaničnici?

Nije poznato kada su i na koji način dvojica bivših poljskih zvaničnika napustili Mađarsku.

Agencija Reuters prenosi da su obojici oduzeti pasoši i da su se poljski zvaničnici nadali da će Orbanov poraz od proevropskog rivala Petera Mađara na aprilskim izborima značiti da će uskoro biti vraćeni u Poljsku.

Ipak, Zjobro je u Sjedinjenim Državama, a zamenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau naložio je visokim zvaničnicima Stejt departmenta da mu olakšaju i odobre vizu, piše Reuters.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Poljske najavili su da će zamoliti i SAD i Mađarsku za "pravni i činjenični osnov na kojem je Zjobro napustio teritoriju Mađarske".

Nije međutim jasno gde se nalazi Romanovski.

Poljski mediji preneli su da je posle bekstva iz Mađarske u maju viđen dva puta u Srbiji i jednom u Hrvatskoj, a poljska policija je 27. maja potvrdila da je u Evropi.

Ni iz hrvatske, ni iz srpske policije nisu odgovorili na upit RSE o ovom slučaju.

Mađarski premijer Peter Mađar rekao je 20. maja tokom posete Poljskoj da je, prema njegovim informacijama, Zjobro napustio Šengensku zonu "oko dan pre moje inauguracije", koja je bila 9. maja.

"Upravo sam razgovarao sa kolegama i postoje znaci da je gospodin Romanovski takođe napustio Srbiju, ali ta informacija još nije potvrđena", rekao je Mađar za poljsku TVN24.

Ni iz Ministarstva pravde Srbije nisu odgovorili na pitanja RSE da li su upoznati sa slučajem, niti da li su dobili poziv za međunarodnu saradnju.

Šta je evropski nalog za hapšenje?

Evropski nalog za hapšenje (EAW), koji je raspisan za Romanovskim, pojednostavljeni je postupak prekogranične sudske saradnje u svrhu krivičnog gonjenja, izvršenja kazne zatvora ili naloga za pritvor.

Zamenio je dugotrajne postupke ekstradicije koji su ranije postojali između država članica EU.

Cilj je da se osigura da otvorene granice i slobodno kretanje u Uniji ne zloupotrebljavaju oni koji pokušavaju da izbegnu pravdu.

Mehanizam se zasniva na principu uzajamnog priznavanja i funkcioniše putem direktnih kontakata između pravosudnih organa.