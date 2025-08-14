Manalit: Rupa u sankcijama za Bjelorusiju hrani rusku ratnu mašineriju

U proljeće 2024. godine, bjeloruska vlada je uvrstila Manalit fabriku radio-komponenti u Vitebsku u dobitnike Republičke počasne ploče za "izvanredne ekonomske rezultate". To je bio drugi put zaredom da je fabrika dobila ovo priznanje.

Ali ispostavilo se da je Manalit, ruski proizvođač sa sjedištem u Bjelorusiji, postao ključni dobavljač visokopouzdanih elektronskih komponenti za rakete, radare i avione koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine.

U prve dvije godine ruske agresije na Ukrajinu u punom obimu, koja je započela u februaru 2022. godine, Manalitov godišnji profit se povećao skoro šest puta, gotovo u potpunosti zahvaljujući vojnom izvozu u Rusiju.

Manalitova historija odražava historiju mnogih u bjeloruskoj teškoj industriji. Osnovana u sovjetsko doba kao glavni proizvođač keramičkih kondenzatora, fabrika je zapala u krizu 1990-ih zbog pada potražnje. Do 2009. godine bila je gotovo u potpunoj likvidaciji.

Spas i transformacija 2011. godine došli su od njenog bivšeg konkurenta: fabrike Kulon, iz drugog najvećeg grada Rusije, Sankt Peterburga. Ruski investitori stekli su 51 posto kontrolnog udjela, efektivno pretvarajući Manalit u offshore proizvodnu bazu za rusku odbrambenu industriju.

Kondenzatori napravljeni za rat

Manalit se specijalizirao za višeslojne keramičke kondenzatore izuzetne izdržljivosti, certificirane za upotrebu u vojnim i svemirskim primjenama.

"Devedeset sedam posto naše proizvodnje služi ruskoj odbrambenoj industriji", rekao je direktor Manalita, Aleksandr Šumaher, kako je citirala državna novinska agencija BelTA u novembru 2020. godine.

Godine 2024., predsjednik Izvršnog odbora Vitebske regije Aleksandr Subocin napomenuo je da tvornica "radi sistematično" i da je u prethodne dvije godine pokazala rezultate koji "nisu mogli ne zadovoljiti".

Kondenzatori poput Manalitove serije K10-84 nisu namijenjeni potrošačkoj elektronici. Umjesto toga, nalaze se u sistemima za navođenje projektila, radarskim nizovima, modulima za elektroničko ratovanje i nuklearnim upravljačkim sistemima, gdje kvar može značiti gubitak misije ili oružja.

Rupa u sankcijama

Zapadne sankcije nametnute Rusiji 2014. nakon aneksije Krima, prekinule su direktan pristup naprednoj zapadnoj elektronici za vojnu upotrebu.

No, Bjelorusija nije bila podložna istim ograničenjima sve do 2022. Skoro osam godina Manalit je iskorištavao tu prazninu, uvozeći opremu i materijale iz Evrope i Sjedinjenih Država, a zatim isporučujući gotove komponente u Rusiju kako bi zamijenio zabranjene zapadne dijelove.

Čak i danas, uprkos sankcijama Evropske unije (EU) i SAD-a, Manalitu je dozvoljeno da kupi slovenačke KEKO proizvodne linije, opremi ih japanskim Pro-face kontrolnim panelima (u vlasništvu francuskog Schneider Electrica) i nastavi da nabavlja američke prahove plemenitih metala za proizvodnju kondenzatora.

Dokazi u ratnim ruševinama

Prema riječima stručnjaka iz Glavne obavještajne uprave (HUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane, kondenzatori K10-84 proizvedeni u Manalitu pronađeni su u ruskim balističkim raketama Iskander, krstarećim raketama Kalibr, krstarećim raketama lansiranim iz zraka Kh-101, raketama protivvazdušne odbrane S-200 i S-300, kao i u radarskim sistemima za protivbaterijski napad Zoopark.

"Sistem za kontrolu pritiska zraka u raketama Kh-101, svi kondenzatori i 80 posto mikročipova su bjeloruske proizvodnje. Što se tiče kontrolnih blokova u Iskanderima modela 2024, gotovo svaki kondenzator u njima je od Manalita“, rekao je stručnjak za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Veze do Kremlja

Manalitov izvoz u Rusiju odvija se preko jednog dilera - Spetselektronkomplekt (SpecEk), glavnog dobavljača ruskog Ministarstva odbrane.

Carinski podaci koje su dobili RSE i Bjeloruski istražni centar pokazuju da je od oktobra 2022. do marta 2025. godine Manalit isporučio robu u vrijednosti od 43 miliona dolara SpecEku, od čega 96 posto čine keramički kondenzatori.

SpecEk je registrovan u ruskom zatvorenom registru dobavljača odbrane, čija lista navodi za isporuke navodi sljedeće partnere u Rusiji:

Rostec: Krovna kompanija za 350 odbrambenih preduzeća, koja proizvode 40 posto ruskih državnih narudžbi naoružanja.

Almaz-Antey: Proizvođač raketnih sistema S-300, S-400, Buk i Tor.

KRET: Sistemi za elektronsko ratovanje

UAC: Avioni Su, MiG i Tupoljev

Tactical Missiles Corporation: Precizne rakete, uključujući Kh-101

UralVagonZavod: Proizvodnja glavnih borbenih tenkova

Russian Helicopters: Borbeni avioni Mi-8, Ka-52, Mi-35

Ratni profiti, sankcije

Prije početka rata velikih razmjera 2022. godine, godišnji profit Manalita iznosio je oko 1,4 miliona dolara. Do 2024. godine, neto profit je porastao na 6,2 miliona dolara. Kompanija je u posljednjih pet godina zabilježila rast od preko 460 posto.

Ostvarila je rekordne profite tokom najkrvavijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata.

U maju 2023. godine, Ukrajina je sankcionirala Manalit zbog "direktnog olakšavanja ruske vojne agresije". U međuvremenu, ni EU ni Sjedinjene Američke Države nisu slijedile taj primjer, ostavljajući kompaniji otvoren pristup zapadnim dobavljačima.

Ovo je efektivno učinilo Manalit "kapijom za sankcije", bjeloruskim pravnim subjektom koji isporučuje zapadnu tehnologiju ruskoj vojsci.

Od pada pod rusku kontrolu 2011. godine, Manalit je modernizovan zapadnom opremom, održava otvoren pristup evropskim i američkim sirovinama i osigurao je ruski vojni certifikat. Takođe je isporučivao kondenzatore pronađene u raketama koje su pogodile više ukrajinskih gradova.

Dok zapadne vlade raspravljaju o novim sankcijama, kondenzatori proizvedeni u mirnoj bjeloruskoj fabrici nastavljaju svoj put od montažnih traka u Vitebsku do ruskih fabrika raketa i konačno do neba iznad Ukrajine.

Istraga je provedena uz pomoć informacija ukrajinskog projekta Slidstvo.Info i Bjeloruskog istražnog centra.