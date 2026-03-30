Tri policajca među uhapšenima pod sumnjom za iskorištavanje maloljetnica u Tuzli

Policija Tuzlanskog kantona (TK) uhapsila je četiri osobe, od čega tri policajca, zbog osnova sumnje na krivično djelo trgovina ljudima.

Dvojica policajaca su iz Kalesije, a jedan iz Živinica, koji su, po odluci Uprave policije TK, privremeno suspendovana. Lica kojima je oduzeta sloboda će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Radi se o predmetu u kojem je u januaru ove godine Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo optužnicu protiv osam osoba, osumnjičenih za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice za prostituciju i seksualno iskorištavanje.

Optuženi su Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić i Dževad Požegić, koji su u vrijeme počinjenja krivičnog djela bili policajci.

Među optuženima su i Šemsudin Kadrić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić, te bivši parlamentarac i univerzitetski profesor Zijad Jagodić.

Prema optužnici, Kopiću, Kadriću, Haliloviću, Modriću i Šehiću se stavlja na teret da su od aprila 2024. do jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, predavali drugim licima i skrivali dvije, tada 15-godišnje djevojčice u svrhu seksualnog iskorištavanja i prostitucije, te ih osobno seksualno iskorištavali i primali novac za to.

Jagodiću, Požegiću i Avdiću se na teret stavlja da su seksualno iskorištavali djevojčice i plaćali im za to, svjesni da su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, saopštili su iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Svi su uhapšeni 29. oktobra prošle godine i nalaze se u pritvoru.

Za krivično djelo za koje se terete predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina.

Tužiteljstvo je navelo da su djevojčice trenutno smještene i zbrinute u ustanovama socijalne zaštite, gdje im se pruža sva potrebna zdravstvena i psihosocijalna zaštita te da je sudski postupak, zbog zaštite maloljetnica, zatvoren za javnost.

