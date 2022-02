Makron bio na distanci od Putina nakon što je odbio COVID test u Kremlju

Rusija je saopštila da je francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) bio primoran da sedne za izuzetno dug sto za svoje razgovore sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom jer je odbio da uradi test na COVID u Kremlju.



Lideri su sedeli na suprotnim krajevima neobično dugačkog stola u Kremlju 7. februara, kada je Makron došao u Moskvu sa misijom da ublaži strahove od ruske invazije na Ukrajinu.



Taj sto je izazvao mnogo podsmeha na internetu i čuđenja kada je Putin seo za mali sto sa kazahstanskim predsednikom, bliskim saveznikom, tri dana kasnije, piše AFP.

Putinov portparol Dmitrij Peksov rekao je da je odluka da se Makron smesti za ogroman sto doneta nakon što je francuski lider odbio da uradi test na COVID koji bi obavili lekari Kremlja.



"Razgovori sa nekima se vode za dugačkim stolom, rastojanje (preko stola) je oko šest metara. To je povezano sa činjenicom da neki poštuju svoja pravila, ne sarađuju sa domaćinom“, rekao je on.



Peskov je naveo da u takvim situacijama Kremlj mora da preduzme dodatni protokol kako bi zaštitio zdravlje predsednika i njegovih gostiju. Odbacio je da je ta odluka imala veze sa politikom.



„Ovde nema politike i to ni na koji način ne ometa pregovore“, dodao je Peskov.



Izvor iz Makronovog okruženja rekao je za AFP da je francuski predsednik „učinio sve kao i uvek kada putuje”.



Ne ulazeći u sve detalje, zvaničnik francuskog predsednika, koji je tražio da ostane neimenovan, potvrdio je da je do problema došlo zbog uslova PCR testa koje je zahtevala ruska strana.



Agencija Rojters je prenela da su joj dva izvora iz Makronovog okruženja rekla da je francuski predsednik odbio zahtev Kremlja da uradi ruski test na COVID-19, kako bi sprečio Rusiju da se domogne njegovog DNK.



Drugi izvor iz Makronovog okruženja rekao je da je predsednik uradio francuski PCR test pre odlaska i test na antigen koji je uradio njegov lekar u Rusiji.



AFP podseća da su mađarski premijer Viktor Orban i iranski predsednik Ebrahim Raisi takođe bili podvrgnuti diplomatiji dugog stola i primorani da sede podalje od Putina kada su bili u poseti ranije ove godine.



Putin i Orban su takođe pili šampanjac dok su stajali na suprotnim krajevima velikog tepiha u Kremlju.



Kremlj je otišao do krajnjih granica da zaštiti 69-godišnjeg Putina, koji je vakcinisan ruskim domaćim Sputnjikom V od zaraze COVID-19.