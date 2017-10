'Ovo je vijek neurohirurgije'

Iako je nedavno proslavio osamdeseti rođendan, mnogi koji čekaju na operaciju mozga bi baš pod njegov skalpel. Jer, iransko-njemački profesor Majid Samii važi u svojoj branši za jednog od najprominentnijih neurohirurga na svijetu.

Postao je globalno poznat nakon što je obavio veoma komplikovanu operaciju interdisciplinarnog pristupa koja je uključivala oblasti ENT (uho, grlo, nos).

Začetnik je operacija transplatacije nerava. Mikrohirurgijom je počeo da se bavi u vrijeme kada se malo ljekara okretalo toj grani neurohirurgije. Danas je predsjednik svjetske Federacije neurohirurgije, osnivač Međunarodnog instituta neuronauke u Hanoveru, predavač na brojnim univerzitetima širom svijeta, autor sedamnaest knjiga i preko pet stotina naučnih radova. Za najboljeg neurohirurga na svijetu je proglašen 2014. godine. Tokom njegovog učešća na Međunarodnom kongresu neurohirurga u Budvi, u Crnoj Gori, profesora Samiija smo za Radio Slobodna Evropa pitali što su najnovija dostignuća neurohirurgije.

“Trenutno je to mapiranje mozga. To je funkcionalni MRI (Magnetic resonance imaging) - test magnetne rezonance, koji koristi magnetno polje i energiju pulsiranja radio talasa kako bi se prikazale slike organa i struktura unutar tijela. Mapiranje mozga nam prikazuje funkcije različitih regija mozga. To je važno jer su one različite kod različitih ljudi. Ako na zemlji ima oko sedam milijardi ljudi, isto toliko imamo različitih lokacija određenih funkcija u njihovim mozgovima. A ako neurohirurg ima te informacije prije operacije, onda zna gdje mora biti posebno pažljiv, da ih ne uništi”, objašnjava Samii.

Neurohiruške operacije u evropskim zemljama koštaju od 50.000 do 80.000 dolara, u SAD čak i do 120.000, jer su za operacijske zahvate, pored iskusnog neurohirurga, neophodni i skupi instrumenti.

“Imati minimum instrumenata znači posjedovati neurohiruški mikroskop i dijagnostiku, CT skener, magentnu rezonancu, da bi se odredila tačna geografija mozga. Onda hirurg može operaciju obaviti uspješnije i bezbjednije”, kaze Samii.

RSE: Što učiniti da bi i zemlje koje nemaju dovoljno novca za takva ulaganja mogle svojim građanima omogućiti slične operacije?

Samii: Međunarodna komunikacija neurohirurga je veliki doprinos ovoj nauci u svakom dijelu svijeta. Primjer je ovaj Kongres. Osim stručnih razgovora, ovdje će nastati i nova prijateljstva među izuzetnim ljudima, i oni će se vratiti u Crnu Goru kao profesori, predavači. To je mnogo značajnije od novca. Postoje bogate zemlje koje su i pored velikog novca nula na mapi neurohirurgije, jer nemaju ljude koji su povezani sa onima najboljima među nama i tako u zemlju donose znanje.

RSE: Kako vidite budućnost neurohirurgije, posebno uz tako brzi razvoj savremenih tehnologija?

Samii: Budućnost je sjajna. Mislim da je ovo vijek neurohirurgije jer zahvaljujući tehnologiji, sve više ulazimo u tajne mozga.

RSE: Da li još uvijek operišete?

Samii: Imam operacije svakog dana. Od ponedjeljka do petka, imam pacijente iz stotinu zemalja. I one pacijente koje moje kolege ne žele da operišu (jer su im šanse za uspješnost izlječenja male), šalju meni.

Oko 400 eksperata iz preko trideset država sa pet kontinenata, razmjenili su u Budvi najnovija saznanja o neurohirurgiji na do sada najznačajnijem skupu iz oblasti medicine održanom u Crnoj Gori. Predavanja je održalo preko sedamdeset svjetskih stručnjaka, među njima i Samii, jedan od najpoznatijih neurohirurga današnjice.