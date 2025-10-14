Mađarski opozicioni lider kaže da neće biti brzog okončanja uvoza ruskih energenata

Mađarski opozicioni lider Peter Mađar (Magyar) izjavio je da neće biti brzog prekida uvoza ruskih fosilnih goriva ako on pobedi na parlamentarnim izborima koji bi trebalo da budu održani na proleće.

To pitanje je ključno za napore da se smanje prihodi kojima Moskva finansira invaziju na Ukrajinu, a i Evropska unija i SAD pozivaju zemlje da ograniče uvoz energenata iz Rusije.

"Ne želimo da se rešimo (ruskih energetskih izvora) sutra, već do ciljanog datuma 2035. godine", rekao je Mađar u intervjuu za Mađarski servis RSE.

"To ne znači da nećemo kupovati od (Rusije), to znači da ćemo pronaći najjeftinije i najbezbednije (izvore). Ako dođe do energetske krize, trebalo bi da postoji više načina da se zadovolje" energetske potrebe Mađarske.

Mađarova pozicija je važna jer je njegova partija Tisa u većini istraživanja javnog mnjenja znatno ispred Fidesa mađarskog premijera Viktora Orbana. Neke nedavne ankete su pokazale da ima prednost od oko 20 procentnih poena. Orban je upozorio da se Mađarska suočava sa "haosom i siromaštvom" ako Mađar pobedi.

Mađarska trenutno uvozi oko 95 odsto svog prirodnog gasa iz Rusije, dok je tokom prve polovine 2025. godine oko 92 odsto uvozne nafte dolazilo iz Rusije.

Orban, koji je održavao bliske veze s Moskvom, čvrsto je branio ove aranžmane, tvrdeći da su u nacionalnom interesu Mađarske.

Mađarski servis RSE poslao je nekoliko zahteva kabinetu premijera za intervju s Orbanom, uključujući i 14. oktobra, ali nije dobio odgovor.

EU je postavila cilj da prekine uvoz ruskih energenata do 2027. godine, što je mnogo brže nego što Mađar predviđa. Predviđa da se to uradi putem pravila unutrašnjeg tržišta EU, što znači da Mađarska ili Slovačka, koja se takođe u velikoj meri oslanja na isporuke iz Rusije, ne bi mogle da stave veto na odluku.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump), snažan pristalica Orbana, zapretio je sekundarnim carinama zemljama koje uvoze rusku naftu i rekao da je američka carina od 25 odsto na Indiju primer toga koji bi se mogao primeniti i drugde.

Tramp je takođe pozvao evropske zemlje da učine isto i da prestanu da same kupuju rusku naftu.

Pohvale Trampu

Iako Mađar nije najavio brzu promenu Orbanovog stava o uvozu energenata, on je sugerisao da bi njegov pristup ratu u Ukrajini bio drugačiji.

Orban je često blokirao ili razvodnjavao sankcije EU prema Rusiji i protivio se isporukama oružja Kijevu.

"Izgleda da predsednik Tramp ne koristi metod koji je Viktor Orban zamislio... da će povući svu podršku Ukrajincima i zaustaviti isporuke oružja, već (umesto toga) pokušava da izvrši pritisak na Ruse na potpuno suprotan način i da ih natera da sklope mir, ili barem prekid vatre. Postoje znaci da bi to moglo biti uspešno", rekao je Mađar.

Mađar je takođe pohvalio Trampovu mirovnu inicijativu za Bliski istok.

Tramp je dosledno podržavao Orbana i posebno ga je pohvalio na mirovnom samitu održanom u Egiptu 13. oktobra.

"On je sjajan lider. Podržao sam ga na poslednjim izborima i pobedio je", rekao je Tramp, pre nego što se na samitu okrenuo Orbanu i rekao: "Ovaj put ćeš biti još bolji... i mi smo uz tebe 100 posto".

Mađar je u intervjuu za RSE takođe ponovio posvećenost poboljšanju napora u borbi protiv korupcije i rekao da će njegova partija postaviti ograničenje od dva mandata za premijere.

Orban je blizu završetka svog petog četvorogodišnjeg mandata, uključujući četiri uzastopna mandata od 2010. godine, tokom kojih se Mađarska suočava s međunarodnim kritikama zbog korupcije i narušavanja demokratskih normi.

Evropska unija je zamrznula oko 20 milijardi evra finansiranja zbog zabrinutosti zbog korupcije i vladavine prava, dok je Transparensi internešenel (Transparency International) rangirao Mađarsku kao najkorumpiraniju zemlju u EU.

Orban je više puta odbacio takve zabrinutosti, jednom prilikom rekavši Evropskom parlamentu da se njegova konzervativna vlada suočava sa "mađarfobijom u svetu kojim dominira liberalizam".