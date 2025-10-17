Putin i Trump razmatraju samit u Budimpešti, Zelenski u Washingtonu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je s premijerom Mađarske, saopštio je Kremlj, dok zvaničnici postavljaju temelje za mogući samit u Budimpešti između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Razgovori 17. oktobra uslijedili su usred intenzivne diplomatske komunikacije usmjerene na pronalaženje rješenja za rat Rusije protiv Ukrajine, koji sada traje već 44 mjeseca.

Poziv između Budimpešte i Moskve desio se dan nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa – i to iznenadnog, koji je unio neizvjesnost u sastanak u Ovalnoj koncelariji između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, zakazan za kasnije istog dana, 17. oktobra.

Očekuje se da će Zelenski, koji je stigao u Washington malo prije razgovora Trumpa i Putina, izvršiti pritisak na američke zvaničnike za novu vojnu pomoć, uključujući moćne krstareće rakete dugog dometa Tomahawk kako bi zaustavio rusko napredovanje na frontu i gađao rusku infrastrukturu.

Orban spreman da bude domaćin

Mađarski premijer Viktor Orban, jedan od rijetkih Putinovih saveznika u EU, obećao je punu saradnju u vezi s mogućim održavanjem samita u Budimpešti.

To se tumači kao znak da Mađarska ne planira uhapsiti Putina po nalogu Međunarodnog krivičnog suda. Iako je Mađarska članica tog suda, Orbanova vlada je najavila da će pokrenuti proces povlačenja iz članstva.

"Budimpešta je danas suštinski jedino mjesto u Evropi gdje se ovakav sastanak može održati", rekao je Orban uoči poziva, navodeći kao razlog "dosljedan stav Mađarske za mir".

Portparol Evropske komisije Olof Gill rekao je novinarima u Briselu 17. oktobra da Unija pozdravlja "bilo koji sastanak koji doprinosi napretku ka postizanju pravednog i trajnog mira za Ukrajinu".

Nakon razgovora 16. oktobra, Trump je najavio da planira sastanak s Putinom u Budimpešti u roku od dvije sedmice, što bi bio njihov drugi samit otkako je Trump preuzeo dužnost u januaru.

Kremlj je signalizirao da podržava ideju sastanka u mađarskoj prijestolnici.

"Zaista, sastanak bi se mogao održati i za dvije sedmice ili nešto kasnije. Postoji međusobno razumijevanje da nema potrebe za beskonačnim odgađanjem", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u Moskvi.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i njegov američki kolega, državni sekretar Marco Rubio, trebalo bi da razgovaraju narednih dana kako bi dogovorili pripreme, navode zvaničnici.

Trump, koji je preuzeo dužnost obećavši da će okončati rat u Ukrajini za 24 sata, više puta je izrazio frustraciju zbog nedostatka napretka, čak ni u prekidu vatre, a kamoli do trajnog mirovnog sporazuma.

Pored prvog samita s Putinom u Aljasci u avgustu, njih dvojica su do sada razgovarali telefonom najmanje sedam puta, dok je izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff najmanje pet puta lično razgovarao s Putinom u Moskvi.

Trumpov stav prema Putinu, kao i prema ratu u Ukrajini, vidljivo se promijenio posljednjih mjeseci, dok Rusija nastavlja napredovati na frontu i intenzivno napadati ukrajinske gradove, uključujući energetsku infrastrukturu.

Slično tome, i u odnosu na Ukrajinu, čini se da se Trump postepeno približava Zelenskom, za razliku od katastrofalnog sastanka iz februara u Ovalnoj kancelariji, kada su Zelenskog javno kritikovali i Trump i potpredsjednik J.D. Vance.

Hoće li SAD isporučiti rakete Tomahawk?

Nije jasno da li će Zelenski dobiti zeleno svjetlo od Trumpa za isporuku raketa Tomahawk, moćnog oružja koje bi pojačalo ukrajinsku rastuću kampanju dronovima usmjerenu na rusku naftnu infrastrukturu.

Fotogalerija Šta bi rakete Tomahawk mogle značiti za Ukrajinu Predsjednik SAD-a Donald Trump navodno je razmatrao mogućnost slanja Tomahawk raketa Ukrajini. Za sada se čini da je ta isporuka malo vjerovatna, ali ukoliko Washington ipak odluči da isporuči to oružje, to bi moglo suštinski promijeniti dinamiku sukoba između Moskve i Kijeva.

Trump je ranije dao naslutiti da rakete ipak neće biti isporučene Ukrajini, navodeći da su zalihe Tomahawka u SAD-u ograničene.

Govoreći novinarima u Ovalnoj kancelariji nedugo nakon telefonskog razgovora s Putinom, Trump je ponovo upitan o tim raketama.

"Šta mislite da će on reći: 'Molim vas, prodajte Tomahawk rakete?' Hoće li reći: 'Molim vas, prodajte nam te Tomahawke, stvarno bi to cijenili?'", rekao je Trump.

"Nije mu se baš svidjela ta ideja. Ne, tako sam to rekao – ponekad morate imati malo laganiji ton", dodao je.

"Ali ne, on ne želi Tomahawke. Tomahawk je opasno oružje", rekao je. "To je oružje za napad, nevjerovatno razorno. Niko ne želi da na njih budu ispaljeni Tomahawci."