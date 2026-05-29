EU odblokirala preko 16 miijardi evra za Mađarsku

Evropska komisija odblokirala je Mađarskoj fondove u vrednosti većoj od 16 milijardi evra, saopštila je predsednica te institucije Ursula fon der Lajen (von der Leyen). Također je pozdravila, kako je ocenila, napredak u dugo očekivanim reformama u Mađarskoj.

Rekla je i da je Mađarska u rekordnom roku formirala vladu sastavljenu od ministara koji se nalaze u samom vrhu u svojim profesijama.

"Vaša vlada deluje brzo i odlučno kako bi ispunila obećanja data mađarskom narodu, pokrenula ekonomski oporavak, borila se protiv korupcije i obnovila vladavinu prava. Za veoma kratko vreme već imamo konkretan napredak koji možemo da podelimo," rekla je predsednica Evropske komisije.

"Nećemo praviti prečice, rešićemo sva otvorena pitanja i radićemo ruku pod ruku za dobrobit Mađarske i Evropske unije“, dodala je fon der Lajen.

Odluka je doneta nakon susreta predsednice Evropske komisije sa novim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, koji je ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila.

Na dužnost je stupio 9. maja.

"Tri sedmice bile su dovoljne da se uradi ono što Viktor Orban nije mogao da postigne za tri godine", izjavio je Peter Mađar na konferenciji za novinare u Briselu.

Finansijska sredstva bila su blokirana od 2022. godine zbog korupcije i nazadovanja u oblasti vladavine prava. Oslobađanje fondova bilo je uslovljeno sprovođenjem reformi.

Mađarska se takođe vratila u program Erasmus+, program Evropske unije koji finansira obrazovanje, obuku, mlade i sport širom Evrope i van nje.

Više od 20 univerziteta u Mađarskoj izgubilo je pristup sredstvima iz ovog programa pošto su prebačeni pod upravljanje takozvanih fondacija od javnog interesa, u čijim su upravnim odborima sedeli aktivni političari i osobe bliske vlasti. Evropska komisija smatrala je da to stvara sukob interesa i ugrožava autonomiju univerziteta.

Prema rečima predsednice Evropske komisije, mađarski studenti će već od naredne akademske godine moći da koriste pogodnosti koje pruža program Erasmus+.

Nakon 16 godina na vlasti Viktor Orban smijenjen je sa pozicije mađarskog premijera nakon posljednjih parlamentarnih izbora u kojima je ubjedljivu pobjedu odnio Peter Mađar.

Iako članica Evropske unije, Orban je na čelu Mađarske uspio blokirati ili ublažiti brojne odluke EU o sankcijama Rusiji, nakon što je Moskva 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu. Također je opstruirao pojedine odluke o podršci EU Ukrajini.

Prema organizaciji Amnesty International, Mađarska je, zajedno s Bugarskom, među najkorumpiranijim državama Evropske unije.