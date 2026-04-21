Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Vučić pozvao Mađara da poseti Srbiju

Beograd, Srbija, 19. april 2026.
Beograd, Srbija, 19. april 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je pozvao Petera Mađara, pobednika na nedavnim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, da poseti Srbiju.

Vučić je objavio da je sa Mađarom razgovarao telefonom 21. aprila i čestitao mu na izbornoj pobedi.

"Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa", napisao je Vučić na Instagramu.

Dodao je da su razmotrili "neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između dve zemlje, stabilan razvoj, sigurnije snabdevanje i snažnije regionalno povezivanje".

Razmenili su i mišljenja o položaju srpske i mađarske manjine u dve zemlje, kao i o putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.

Partija Tisa (Tisza), koju predvodi Peter Mađar, pobedila je na parlamentarnim izborima 12. aprila u Mađarskoj i sa vlasti smenila Viktora Orbana i njegov Fides posle 16 godina vladavine.

Pratite nas na Telegramu

Tokom vladavine Orbana vlasti u Beogradu i Budimpešti održavale su bliske veze, dok se Mađarska istovremeno postavljala kao zaštitnica Srbije u Briselu.

Obe vlade nastavile su da održavaju kontakte sa Moskvom, nakon što je Evropska unija uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

Srbija od kraja 2021. ne napreduje u evropskim integracijama, čime je izgubila status predvodnika na tom putu na Zapadnom Balkanu.

Jedan od razloga je i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno odbijanje uvođenja sankcija Rusiji.

XS
SM
MD
LG