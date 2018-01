Komemoriranja Dana sjećanja na Holokaust zasjenila izložba u New Yorku

U Hrvatskoj se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Hrvatske vlasti i opozicija osudili su, kako kažu, političku zloupotrebu i manipuliranje žrtvama na izložbi o jasenovačkom logoru u predvorju sjedišta UN-a u New Yorku, koju je 25. siječnja otvorio ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

Hrvatske vlasti i opozicija složni su u ocjeni da je izložba o jasenovačkom logoru u predvorju zgrade UN-a u New Yorku, koju je otvorio ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić,sramotno licitiranje žrtvama u dnevnopolitičke svrhe. Nakon što je državno izaslanstvo položilo vijence uz spomenik žrtvama Holokausta na zagrebačkom groblju Mirogoj, predsjednik Sabora Gordan Jandroković osudio je način kako srpske vlasti manipuliraju žrtvama jasenovačkog logora.

„Žrtva je svetinja, a ono što se tamo događa upravo je suprotnost od onoga što bi trebalo biti. Tamo se manipulira žrtvom u dnevnopolitičke propagandne svrhe, i oni koji to čine – čine jako ozbiljan grijeh. i sam UN ogradio se od sadržaja.“

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić dovela je u pitanjesvrhu te izložbe zbog način kako je pripremana, bez bilo kakvog informiranja i sudjelovanja eksperata iz Memorijalnog centra Jasenovac, koji su ipak za tu temu najmeritorniji.

„Upravo činjenica da su na našu reakciju morali skinuti nekoliko stvari iz tog postava, dakle najgrublje falsifikate, pokazuje da ipak dio te izložbe i dio namjera nije bio u službi komemoriranja Holokausta i odavanja počasti žrtvama.“

Socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin ocijenio je postupak Vlade Srbije sramotnim licitiranjem žrtvama.

„U tim situacijama kada podsjećamo na tako strašan zločin, ono najgore što možemo napraviti je preuveličavati i koristiti taj zločin za dnevnopolitičke svrhe. Neću reći – Srbija, jer bi to bilo pogrešno, ali vlada Aleksandra Vučića je u tome izuzetno uspješna i to radi gotovo na tjednoj bazi.“

Radi se o ciljanom provociranju, kazao je.

„U slučaju pročetničke vlade Aleksandra Vučića ništa drugo ne mogu ni reći! Gledajte, on pošalje onog Vulina u Hrvatsku. Pa što je to nego ciljano? To bi bilo kao da na obilježavanje nekog memorijala srpskim žrtvama mi pošaljemo Hasanbegovića! Ispod svakog nivoa!“

Zastupnik Hasanbegovićeve stranke Željko Glasnović nazvao je manipulacije sa brojkama na izložbi „dijelom velikosrpskog imperijalizma.“

U Hrvatskoj se komemorira dan sjećanja na žrtve Holokausta. U posebnoj izjavipremijer Andrej Plenković naglasio je kako „moramo sačuvati sjećanje na žrtve i tragediju židovskog naroda diljem Europe, uključujući i Hrvatsku, kako bismo mogli uistinu ostati posvećeni borbi za društvo oslobođeno svakog oblika mržnje i netolerancije. Budućim generacijama dugujemo razvijanje međusobnog razumijevanja i poštovanja kako isključivost, ekstremizam i netrpeljivost ne bi nikad ponovno prevladali.“

On je kazao kako se moramo prisjetiti svih žrtava, ali i onih koji su reskirajući vlastiti život spašavali Židove i podsjetio kako je među Hrvatima bilo 115 Pravednika među narodima.

I Hrvatski sabor je minutom šutnje odao počast za šest milijuna židovskih žrtava Holokausta.

Povodom dana sjećanja na Holokaust prigodne su izložbe otvorene u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt i sinagogi u Koprivnici, izaslanstvo Socijaldemokratske partije posjetit će tim povodom Spomen-područje Jasenovac, a novoosnovani Centar za promicanje tolerancije i sjećanja na Holokaust priređuje hrvatsku premijeru dječje opere za djecu „Brundibar“ koju su mali logoraši izvodili u Auschwitzu, dok nisu gotovo svi pobijeni. Opera će biti na Dan sjećanja na Holokaust izravno prenošena na Hrvatskoj radio-televiziji.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježava se 27. siječnja, jer su na taj dan saveznici oslobodili nacistički konc-logor Auschwitz. U Holokaustu je stradalo oko 6.000.000 Židova.