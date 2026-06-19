Jedna osoba poginula u kineskoj fabrici guma Linglong u Srbiji

Jedna osoba poginula je u kineskoj fabrici auto guma Linglong u Zrenjaninu, na severu Srbije, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa 19. juna.

Policijska uprava u Zrenjaninu dobila poziv oko 9 časova uveče 18. juna i na licu mesta konstatovana smrt jedne osobe.

Istraga je u toku, rečeno za RSE u MUP-u.

Tužilaštvo i policija izašli su na teren, a telo je poslato na obdukciju.

Kinesku kompanija Linglong od početka izgradnje fabrike prate upozorenja aktivista i dela javnosti zbog potencijalnog zagađenja, ali i tvrdnje o prinudnom radu.

RSE je u maju objavio da je Linglong prijavio da skladišti opasne hemikalije u količinama koje mogu dovesti do hemijskih nesreća visokog rizika, dve i po godine nakon pokretanja proizvodnje u Zrenjaninu.

Američka Carina i zaštita granica (CBP) izdala je u decembru 2025. nalog za zadržavanje uvoza automobilskih guma proizvedenih u fabrici Linglong u Srbiji zbog navoda da su proizvedene uz korišćenje prinudnog rada.

RSE je ranije izveštavao o nehumanim uslovima života i rada stotina vijatnimskih radnika tokom 2021. i 2022, a dve godine kasnije slični navodi pratili su angažovanje indijskih radnika u fabrici.

Linglong, prema poslednjim javno dostupnim finansijskim izveštajima, ima 2.367 radnika.

Kineska fabrika automobilskih guma svečano je otvorena u septembru 2024, nakon pet godina izgradnje.

Kao investiciju od 800 miliona evra, Vlada Srbije je proglasila projektom od nacionalnog značaja, koji potvrđuje partnerstvo Beograda i Pekinga.