Lajčak: Kosovo da bude spremno na kompromis, formiranje Zajednice nakon sporazuma

Specijalni predstavnik Evoprske unije za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je na konferenciji za novinare u Prištini nakon dvodnevnih sastanaka s državnim vrhom Kosova i liderima političkih partija, da će Zajednica opština sa srpskom većinom biti formirana nakon potpisivanja sporazuma između Kosova i Srbije, ali da prethodno moraju da budu dogovoreni svi detalji u vezi s formiranjem zajednice.



On je podsetio da je Sporazum o Zajednici potpisan 2013., da su principi usaglašeni 2015. godine, te da Ustavni sud Kosova nikada nije rekao da Zajednica ne treba da bude formirana, već da pojedini delovi budu usaglašeni sa zakonima Kosova.

"Sledeća stvar je rasprava o statutu i ovo je ono što očekujemo. Zajednica je deo sveobuhvatnog sporazuma. Sporazum će početi da se primenjuje nakon potpisivanja. To znači da će primena sporazuma o pridruživanju uslediti nakon potpisivanja sporazuma. Ali detalji o Zajednici moraju biti dogovoreni. Jer u trenutku potpisivanja nijedno pitanje ne sme biti nejasno", podvukao je Lajčak.

On je svoju posetu Kosovu okarakterisao kao pozitivnu jer je tokom sastanaka dobio potvrdu da će Kosovo poštovati sve svoje obaveze, uključujući i onu o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom.



Rekao je i da Srpska lista nema razloga da napušta kosovske institucije, jer su "svi njegovi partneri jasno potvrdili da je to (Zajednica) dogovoreno i da će se o tome razgovarati".



Na pitanje novinara zašto se EU koleba da kaže, kao što to čine Amerikanci, da bi konačni cilj dijaloga trebalo da bude uzajamno priznavanje, Lajčak je rekao da postoje pregovori o normalizaciji odnosa i da u njegovom mandatu stoji "normalizacija".



"Ako ne bude dogovora, neće biti normalizacije odnosa i neće biti dogovora bez Zajednice. Kosovo se obavezalo. Kosovo je potpisalo sporazume i kosovski parlament je ratifikovao sporazum. Dakle, Kosovo to mora da primeni. To je deo procesa, pregovora, dijaloga", podvukao je Lajčak.



On je napomenuo da je dijalog sa Srbijom jako važan za evropsku budućnost Kosova, te da zvaničnoj Prištini nudi priliku da sa Beogradom razgovara o svim nerešenim pitanjima.



“Dijalog treba da zatvori sva otvorena pitanja, ali istovremeno mora biti jasno da sporazum može biti isključivo rezultat kompromisa”, rekao je Lajčak.



Dodao je da pravno obavezujući sporazum između Kosovva i Srbije treba da dovede do normalizacije odnosa između dve strane i regionalnoj stabilnosti.



Specijalni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak je na Kosovu boravio od utorka 12. oktobra gde se sastao sa premijerom Avdulahom( Avdullah) Hotijem, predsednikom Hašimom Tačijem (Hashim Thaci), predsednicom Skupštine Vjosom Osmani, kao i sa liderima političkih partija.



Iz Prištine putuje i u Beograd.

Nakon obnove dijaloga na visokom političkom nivou jula meseca, posle dve godine zastoja, Kosovo i Srbija su izneli potpuno različite stavove o Zajednici opština sa srpskom većinom.



Za Kosovo su razgovori na temu Zajednice završeni dok Srbija insistira da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga u Briselu, čak je najvaljena mogućnost izlaska Srba iz kosovskih institucija ukoliko se Zajednica ne formira.



Ovaj sporazum su Kosovo i Srbija postigli 2013. godine koji je potom usaglašen principima iz 2015.



Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o Zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali, kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom Vlade Kosova i statutom.



Kosovo i Srbija još od 2011. godine vode dijalog u Briselu posredstvom EU.



Iako je prvobitno najavljeno da će Kosovo i Srbija voditi tehnički dijalog, koji će voditi radne grupe dve zemlje, krajem 2012. je započet i politički dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.



Do sada su u okviru dijaloga Kosova i Srbije postignuta preko 23 sporazuma na tehničkom i političkom nivou.