Kulturna scena u Srbiji 'na mišiće'

Kulturna scena u Srbiji 'na mišiće'
Kulturna scena u Srbiji 'na mišiće'

Za kulturu se u Srbiji ne izdvaja dovoljno novca, pa se mnoge manifestacije održavaju "na mišiće", ako se i održe, zaključak je sagovornika Radija Slobodna Evropa u podkastu Zaviri ispod površine.

Za kulturu se u Srbiji ne izdvaja dovoljno novca, pa se mnoge manifestacije održavaju "na mišiće", ako se i održe, zaključak je sagovornika Radija Slobodna Evropa u podkastu Zaviri ispod površine. O kulturnoj sceni u Srbiji, kako je ona izgledala protekle godine, u kojoj se nisu održali filmski festivali sa višedecenijskom tradicijom - FEST, Bitef i Martovski festival, a pojedini pozorišni bivali odlagani i uskraćivani za budžet, i šta očekuju ove, za RSE su govorili Jadranka Anđelić, koosnivačica DAH teatra i pozorišna rediteljka, Mladen Savković, PR menadžer i radnik u kulturi i Jovana Stanković, pozorišna kritičarka, pesnikinja, autorka bloga Priče jedne Vještice.

