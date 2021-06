Krizni štab: Muzika u kafićima do posle ponoći, dozvoljena publika na sportskim događajima

Krizni štab Vlade Srbije je na sednici održanoj 14. juna doneo odluku da preporuči Vladi dodatno popuštanje protivepidemijskih mera, koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata, okupljanje na otvorenom i u zatvorenom, radno vreme maloprodajnih objekata, sportske događaje, proslave mature i organizovanje rekreativne nastave.

„Situacija je stabilna, sada već jedan duži vremenski period imamo jednu stagnaciju“, rekao je na konferenciji za medije pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

On je naveo da je situacija u bolnicama „sasvim zadovoljavajuća“ sa manje od 500 pacijenata u bolnicama širom Srbije koji se leče od COVID-19 i da je usled toga Krizni štab jednoglasno doneo odluku da preporuči dodatnu relaksaciju mera u Srbiji.

Šta donosi popuštanje mera?

Sve maloprodajne radnje nadalje će moći da rade 00-24 sata. Prethodno je radno vreme prodavnica bilo ograničeno do 22 časa.

Krizni štab, je prema rečima Gojkovića, preporučio da svi ugostiteljski objekti na otvorenom imaju neograničeno radno vreme, dok bi u zatvorenom prostoru radno vreme bilo ograničeno do jedan čas posle ponoći, uz poštovanje svih protivepidemijskih mera, u smislu kapaciteta, broja ljudi koji mogu da borave u objektu i dezinfekcije.

Kada je reč o muzici u ugostiteljskim objektima, ona će biti dozvoljena do jedan čas posle ponoći.

Krizni štab je takođe preporučio da se dozvoli prisustvo publike na stadionima i u halama i to na otvorenom do 50 odsto kapaciteta, u halama do 30 odsto kapaciteta, uz poštovanje protivepidemijskih mera, koje će, kako je rekao Gojković, biti naložene organizatorima sportskih događaja.

Dozvoljeno je okupljanje većeg broja građana, u zatvorenom i otvorenom, tako da će na jednom mestu moći da boravi do 500 ljudi, uz poštovanje protivepidemijske mera.

„Za sve one koji planiraju bilo kakvu vrstu okupljanja sa više od 500 posetilaca, to ne može da se radi bez saglasnosti i posebne dozvole Kriznog štaba“, naglasio je Gojković.

On je precizirao da su proslave mature dozvoljene, ali da i za te proslave važi da ne može na jednom mestu biti više od 500 ljudi, i to tako da bude popunjeno do 50 odsto kapaciteta objekta.

„Ako je objekat mogao da primi više od 1.000 ljudi, sada može 500, ukoliko objekat može da primi 200 ljudi, sada može 100, ako objekat može da primi 20.000 ljudi, u njemu ne sme biti više od 500“, pojasnio je Gojković.

Krizni štab je takođe predložio relaksaciju mera koje se odnose na organizovanje rekreativnih nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za studente.

Gojković je naveo da situacija nadalje zavisi isključivo od ponašanja građana i od toga koliko se nakon relaksacije budu poštovale mere koje su još na snazi.

„Ukoliko ponovo postanemo isuviše raskalašni, nažalost možemo doći ponovo u situaciju u kojoj smo bili prethodne godine“, naveo je Gojković.

Ranije danas, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da situacija sa korona virusom pod kontrolom i da nema većih problema.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će u narednom periodu glavne teme biti liste čekanja za "ne-kovid pacijente".

Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” na dan 14. jun u periodu od 24 časa u Srbiji je registrovano 124 slučaja infekcije korona virusom, od ukupno 8.287 testiranih, dok je od posledica COVID-19 preminulo osam osoba.

U bolnicama širom smešten je 461 pacijent, od kojih je 24 priključeno na respirator.