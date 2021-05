Krizni štab Srbije najavio dalje popuštanje mera

Krizni štab predložio je u petak, 14. maja, dalje ublažavanje mera koje se odnose na rad frizerskih salona i organizovanje stručnih skupova jer je ocenjeno da više ne postoji vanredna epidemiloška situacija, rekao je nakon sednice tog tela pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.



On je novinarima rekao da je situacija i dalje nesigurna, jer i dalje ima više stotina novozaraženih dnevno, ali da je tendencija prijema i otpusta zaraženih u zdravstvenim ustanovama dobra.

U poslednja 24 sata u Srbiji je od posledica COVID-19 preminulo još 17 osoba, dok je 787 novoobolelih, među 12.514 testiranih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja 14. maja.



U bolnicama se trenutno nalazi 3.047 obolelih, a 101 pacijent je na respiratorima.

Krizni štab je predložio da frizerski saloni mogu da rade pod uslovima koji su manje rigorozni nego što su bili do sada, tako da će ograničenje broja ljudi u salonu umesto devet metara kvadratnih biti četiri kvadratna metra, uz poštovanje svih mera, kao što su nošenje maske i razmak od 1,5 do dva metra, rekao je Gojković.



Biće omogućen i početak organizovanja stručnih skupova do 100 ljudi, uz poštovanje određenih mera koje se odnose na razmak i maske, a u slučaju daljeg pada broja novozaraženih i dostizanja 50 odsto vakcinisanog punoletnog stanovništva i organizovanje kolektivnih okupljanja od 21. juna, naveo je on.



Gojković je rekao da se razgovaralo i organizovanju događaja za mlade i da ukoliko se u sledećem vremenskom periodu nastavi ovakav intenzitet pada broja novozaraženih i ukoliko budemo izašli iz nesigurne situacije, uz dostizanje 50 odsto vakcinisanih punoletnih građana posle 21. juna krenuće i organizacija različitih vrsta događaja vezanih za kolektivna okupljanja i druženja kao pre epidemije.

"To je strogo, isključivo i jedino ukoliko budemo došli do 50 odsto ukupno vakcinisanih i ako epidemiloška situacija bude takva da nemamo skok i rast novozaraženih", ukazao je Gojković.



Naveo je da će to biti predlozi Kriznog štaba koji će biti upućeni Vladi Srbije.



On je naveo da je prošlo nepune dve nedelje od završetka uskršnjih i prvomajskih praznika i da je i dalje dobra tendencija sa padom novoobolelih.



"Posebno je važno da svaki dan u proseku vakcinišemo između 20.000 i 23.000 građana. U ovom trenutku više od 2,25 miliona punoletnih građana je primilo minimalno jednu dozu vakcine", rekao je Gojković.

On je izneo podatak da je više od 1,7 miliona građana koji su primili obe doze vakcine i da je to ono što je dobro, što raduje i što je pokazatelj da idemo dobrim putem ka izlasku iz nesigurnog epidemiološkog stanja.



U Srbiji su dostupne četiri vakcine: kineska „Sinofarm“ (Sinopharm), ruska „Sputnjik V“ (Sputnik), američko-nemačka „Fajzer/Biontek“ (Phizer/BioONtech) i britanska AstraZeneka.



„Sputnjik V“ i „Sinofarm“ nemaju dozvolu Evropske agencije za lekove, a Svetska zdravstvena organizacija, koja takođe nije priznala „Sputnjik V“, pre nekoliko dana odobrila je za hitnu upotrebu kinesku vakcinu „Sinofarm“.