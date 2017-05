Dinamit u Crnoj Gori popularniji od udice

Krivolov duž crnogorske obale godinama pustoši podmorje, ali je i prijetnja po život ljudi jer se za nezakoniti izlov koristi i dinamit. Iako mnogi kažu da je riječ o ljudima koji su najčešće poznati i policiji, nadležni za sada ne uspijevaju, ili ne umiju, da se obračunaju sa krivolovcima.

Nadležni godinama žmure pred problemom koji nije samo ekološki poguban za jadransko podmorje, već smrtna prijetnja roniocima, ribarima i svima koji se zateknu u krugu izlova dinamitom. Podvodni sportski ribolovac i reprezentativac Crne Gore Andrija Gazivoda je to iskusio na sopstvenoj koži. I to ne jednom.

“Đe god da zaronite na području crnogorskog primorja, srešćete se ili sa mrtvom ribom ili dinamitom. Desilo mi se to mnoštvo puta, ali nisam samo ja u pitanju, ugroženi su svi podvodni ribolovci ovđe”, kaže Gazivoda.

On je na interentu objavio zapise o bacanju dinamita tokom nedavnog prvenstva u podvodnom ribolovu koje je održano u Budvi, te snimak stotina kilograma mrtve ribe u uvali Valdanos, pobijene dinamitom. Pitamo da li ga je tim povodom kontaktirao neko od nadležnih.

“Nije mi se niko javio. Bilo je to sve indirektno, porukama i pozivima, ali nijedna nadležna služba me nije nazvala da dam neku izjavu ili da pričaju sa mnom, da probamo to da riješimo zajedno”, kaže.

Nezakonit izlov dinamitom je dugogodišnji problem od Luštice i Platamuna, do Skočiđevojke i ulcinjog rta. Ribar Tiho Fabris iz Upravnog odbora za sportski ribolov Crne Gore tvrdi da je nadležnima u Ministarstvu pokušavao da predoči opasnosti koje prijete od dinamitaša, no da nije bilo reakcije. A u ovo doba godine, dodaje, mogu se na svakoj ponti uvjeriti da se krivolov odvija i u po bijela dana.

“Što bi se reklo, sad je 'sezona' dinamitaša. Jer na ponte i špiceve dolaze velika jata skakavica, gofova, lica. Pošto su dinamitaši spemni na sve, može se desiti i da bače dinamit na barku, ili bilo đe drugo đe im neko smeta na tim njihovim pozicijama izlova”, objašnjava Fabris.

Ekološki aktivista iz Ulcinja Dželal Hodžić podsjeća da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore prije par godina objavilo da je samo u tom gradu evidentirano tridesetak osoba koje izlovljavaju ribu dinamitom. Tvdi da ih znaju svi, i mještani i policija:

“Međutim, u policiji kažu da je to teško dokazati. Treba čovjeka da vidiš kako baca dinamit, da ga snimiš ili imaš svjedoka. Ja sam im rekao – jes’, trebalo bi da imamo i televizijsku ekipu na licu mjesta, pa onda da ih pohapse. Lako je sve to dokazati – zna se kako izgleda riba izlovljena dinamitom, lako je naći na pjaci đe se prodaje, ili u restoranima koji je kupuju”.

Krivolovci najčešće bacaju dinamit sa hridi i ne prezaju da to čine čak i kada vide u da okolini ima ronilaca, barki ili kupača. Opasni po život ljudi, opasni su i za ekosistem Jadrana, upozoravaju naši sagovornici.

“Em što ubijaju grdnu ribu, uništavaju alge kojima se ribe hrane, pa tamo đe padne dinamit, tu nema ništa sledećih deset godina jer se zatruje teren. Koliko su dinamitaši osiljeni govori i to što se dešavalo da se dinamit bača i u sred budvanskog pristaništa”, kaže Fabris, a Hodžić dodaje:

“Osim što je opasno, to je i primitivno, stranci ne mogu da razumiju da neko u 21. vijeku može da izlovljava ribu dinamitom. Sjećam se primjera iz Hrvatske prije nego je ušla u EU: nakon što je dvoje turista bilo povrijeđeno od dinamitaša, digla se i njihova država i cijela zapadna Evropa, tražili su ogromne odštete, ali i slali negativnu poruku da u toj zemlji prijeti opasnost od dinamitaša. Posle su u Hrvatskoj ozbiljnije počeli da se obračunavaju sa krivolovcima. Svaka država koja hoće da riješi taj problem, ima načina da to učini”.

Iako sa mnogostruko dužom obalom, u Hrvatskoj je dinamitašenje svedeno na nivo incidenta. A to su postigli strogim kaznama, navodi Andrija Gazivoda.

“U Crnoj Gori je bilo slučajeva hvatanja dinamitaša, ali su kažnjavani sa 150 – 300 eura, ili samo uslovnim kaznama. U Hrvatskoj, međutim, tako nešto ne može da prođe. Tamo su ogromne, rigorozne kazne zatvora, oduzimanje svih vrsti licenci za podvodni ili ribolov na moru. Tako su uspjeli da ovu pojavu svedu na minimum, dok je kod nas dinamitašenje trend. A i nije samo riječ o dinamitu, cvjetaju sve vrste krivolova, pa duž obale možete da vidite da se danju vade prstaci, a noću izlovljava riba sa bocama i podvodnim puškama. Kontrola onih koji treba da čuvaju crnogorsko primorje i podmorje je slaba”, ističe Gazivoda.

Za tu kontrolu su odgovorni od uprave za inspekcijske poslove i policije do pomorskih službi i ministarstava. Najnoviji primjeri izlovljavanja dinamitom morao bi biti alarm da je krajnje vrijeme da počnu raditi posao za koji ih građani plaćaju.