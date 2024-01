Premijer Sjeverne Makedonije Kovačevski podnio ostavku

Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski podnio je Parlamentu ostavku, što znači da je cijela Vlada u ostavci do izbora tehničke vlade koji je planiran za nedjelju, 28. januara.



U izjavi za medije ispred makedonskog Sobranja naznačio je, kako smatra, najveće uspjehe u mandatu ove Vlade.



"Imali smo neformalni sastanak s ministrima na kojem sam im zahvalio na marljivom radu u protekle dvije godine. Danas ću, kao što sam rekao, učiniti ono što je propisano zakonom. Moja ostavka je potpisana, sad ću je odnijeti u arhivu. Sastat ćemo se s predsjednikom Skupštine, zaželjet ću mu uspješnu proceduru do nedjelje, a potom uspješan izbor za tehničkog premijera", rekao je Kovačevski.

Za tehničkog premijera Talata Xhaferija rekao je da on ima puno iskustva u vođenju parlamenta i ocijenio da će stil biti drugačiji, ali da će zemlja zadržati svoj strateški pravac.



"Došao sam s drugim iskustvom u vođenju korporacija, tako da će, vjerojatno, stil biti drugačiji, ali država će sigurno zadržati svoje strateško usmjerenje, a to je zapadna orijentacija, strateško partnerstvo s Sjedinjenim Američkim Držvama, a tehnička vlada također će brinuti o građanima jer smo i dalje u krizi, kao što smo to činili zadnje dvije godine", rekao je Kovačevski i izrazio uvjerenje da će 9. maja voditi novu Vladu.



"To je nešto što je zakonom predviđeno, 9. maja ponovno ću voditi Vladu i ovu parlamentarnu većinu koja će osigurati punopravno članstvo Republike Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji do 2030. godine", rekao je Kovačevski.



Rekao je da mu je čast i ponos što je bio predsjednik Vlade.



Prema jučerašnjim najavama predsjednika Sobranja, nakon što primi ostavku Kovačevskog, o njoj će obavijestiti predsjednika države Stevu Pendarovskog, a potom će tokom dana i podnijeti ostavku. Iz njegovog kabineta najavili su da će o daljnjim koracima izvijestiti saopćenjem.



Ostavka Kovačevskog prvi je formalno-pravni korak prema formiranju tehničke vlade koja bi trebala biti izabrana 28. januara.

U Sjevernoj Makedoniji se, prema Zakonu o vladi, 100 dana pred parlamentarne izbore formira tehnička vlada u kojoj najveća opziciona partija dobija dva ministra - za unutrašnje poslove i za rad i socijalnu politiku i tri zamjenika ministara - za finansije, za informaciono društvo i administraciju i za poljoprivredu.



Parlamentarni izbori će, prema dogovoru parlamentarnih partija, biti održani 8. maja, u srijedu, zajedno sa drugim krugom predsjedničkih izbora.



Prvi krug za izbor predsjednika Sjeverne Makedonije biće održan u srijedu, 24. aprila.



Dvostruki izbori koji će biti održani u aprilu i maju koštaće državu oko 17 miliona eura, saopštila je potpredsjednica Državne izborne komisije, Ditmire Šehu.



Prema njenim riječima, više od šest miliona eura će biti potrošeno na organizovanje izbora, obezbjeđivanjem povjerljivog i nepovjerljivog materijala, prevoza, novčane naknade za biračka tijela, odnosno članove opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, dok je za plaćeno političko reklamiranje predviđeno 656 miliona denara, odnosno više od 10,6 miliona eura.