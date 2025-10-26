U Kostjantinivki ponestaje prostora za ukop dok se ruske snage približavaju

Iza jedne stambene zgrade u Kostjantinivki, rukom ispisani drveni znakovi označavaju dva svježa groba.

Jedan lokalni stanovnik objasnio je da je njegova majka poginula od udarnog vala eksplozije tokom ruskog napada prošle sedmice. Drugi grob, rekao je, pripada starijem muškarcu koji je preminuo prirodnom smrću.

Ova improvizovana grobna mjesta pokazuju očaj u Kostjantinivki, gradu u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, gdje su stalni napadi natjerali većinu stanovništva da pobjegne u potrazi za sigurnošću.

Neke od žrtava su sahranjene na gradskim grobljima, poput civila koji je poginuo u noćnom napadu na naselje Novoselivka.

Međutim, prostor na grobljima je ograničen, a malo je ljudi koji su ostali da obavljaju posao prevoza i ukopa mrtvih.

Neki preostali stanovnici morali su sami sahranjivati svoje rođake u dvorištima ili vrtovima.

Jevhen Tkačov, šef humanitarne misije Proliska, bio je među volonterima koji su pomagali civilima da se evakuišu dok mogu. Pokazao je nekoliko vreća s tijelima u dvorištu jedne zgrade.

"Ovo je tijelo komšije koji je poginuo u napadu", rekao je Tkačov.

"Vidite šta se ovdje dešava – ljudi umiru gdje god da se nalaze." Tijela će ostati tu, dodao je, dok ne bude dovoljno ljudi da ih sahrane.

Ruske snage posljednjih mjesec dana polako napreduju prema Kostjantinivki, pokušavajući da opkole grad sjeverno od Donjecka.

To je učinilo napore za evakuaciju sve opasnijim za humanitarne radnike i preostale stanovnike.

"Uslovi se pogoršavaju – previše uništenih puteva. Dronovi lete, artiljerija puca", kaže Tkačov.

Ali nakon godina rata u Ukrajini, dodao je: "Navikli smo na to."