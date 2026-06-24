Prekinuo je tišinu. I drugi muškarci sa Kosova su smogli hrabrost

Dve decenije Ramadan Nishori živeo je uz anksioznost zbog zločina koji je nad njim počinjen tokom rata na Kosovu 1998. godine. Strah od stigme i predrasuda držao ga je u tišini godinama - sve do 2025. godine, kada je odlučio da progovori javno i postao prvi muškarac Albanac sa Kosova, koji je otvoreno ispričao da je bio žrtva seksualnog nasilja tokom rata. Ali, njegovo svedočenje nije ostalo samo čin lične hrabrosti. Ono je postalo prekretnica za druge.