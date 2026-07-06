Kosovo zaplenilo imovinu u vrednosti od milion evra povezanu sa mrežom trgovine drogom

Vlasti na Kosova saopštile su u ponedeljak da je u operaciji u vezi s trgovinom drogom, koja je sprovedena u saradnji sa međunarodnim agencijama, zaplenjena imovina u vrednosti od milion evra.

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je operacija sprovedena krajem juna u okviru istrage o transnacionalnom pranju novca stečenog trgovinom drogom. U operaciju su bile uključene italijanske i francuske vlasti, koju su koordinisali Europol i Eurojust (Agencija Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu).

Specijalno tužilaštvo je navelo da je, na osnovu analize materijala koji su zaplenile italijanske vlasti, omogućeno identifikovanje bankovnih računa, poslovnih interesa, nepokretne imovine i vozila velike vrednosti u vlasništvu bračnog para, državljana Kosova koji žive u Italiji.

"Par, koji je pod krivičnom istragom u Italiji zbog sumnje za pranje novca, uhapšen je u Francuskoj u septembru 2025. Policija je otkrila više od 56 kilograma zlatnih poluga i 2,5 miliona evra skrivenih u modifikovanim pregradama dva vozila", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je septembra prošle godine zaplenjen i drugi prihod od kriminalnih aktivnosti u vrednosti većoj od 30 miliona evra.

"Ova imovina bila je povezana sa transnacionalnom kriminalnom mrežom koja se bavila pranjem novca stečenog trgovinom drogom u Francuskoj, od strane pojedinaca povezanih sa kriminalnim grupama u Francuskoj", navodi se u zajedničkom saopštenju Specijalnog tužilaštva i Policije Kosova.

Prema vlastima, konverzija gotovine u zlato služila je dvostrukoj svrsi: prikrivanju nezakonitog porekla kriminalnih prihoda i olakšavanju njihovog prikrivanja i prekograničnog transporta, posebno na Kosovo, u Tursku i Maroko.

U septembru 2025. italijanske i francuske vlasti su saopštile da su razbile mrežu kojom su upravljali Sirijci, za koju je navedeno da je prala novac od trgovine drogom u Italiji i Francuskoj pretvarajući gotovinu u zlatne poluge.

Zlato je zatim transportovano na Kosovo, u Severnu Makedoniju, Tursku i Maroko.

Tada je Italija uhapsila pet osoba i zaplenila 17 miliona evra, dok su i francuske vlasti sprovele hapšenja.

Prema italijanskim tužiocima, tokom više od šest meseci osumnjičeni su prikupili više od 17 miliona evra od profita od droge, uglavnom u Francuskoj, i prevozili novac vozilima do područja u blizini Pijemonta u Italiji, koji se nalazi na granici sa Francuskom.

"Tamo su, u saradnji sa tri preduzeća za topljenje plemenitih metala u Pijemontu i Lombardiji, gotovinu pretvarali u zlatne poluge i ploče u istoj novčanoj vrednosti", navodi se u saopštenju italijanskih tužilaca iz septembra 2025.