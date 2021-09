Uloga kosovskog ustavnog sudije u kadrovanju 'Srpskom listom'

Radomir Laban, sudija Ustavnog suda Kosova, postao je "jabuka razdora" između Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, i bivšeg zamenika premijera Kosova Branimira Stojanovića.

Stojanović, inače jedan od osnivača Srpske liste, sada je odlučio da na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu izađe kao samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine.

Sa druge strane, Srpska lista je na lokalnim izborima, koji su zakazani za 17. oktobar, za gradonačelnicu Gračanice kandidovala Ljiljanu Šubarić, a Branimir Stojanović tvrdi da je takva odluka doneta upravo na zahtev sudije Ustavnog suda Kosova - Radomira Labana.

Srpska lista je u međuvremenu oštro demantovala ove Stojanovićeve navode.

Ko je Radomir Laban?

Radomir Laban je sudija Ustavnog suda Kosova od avgusta 2018. godine. Bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena a imao je podršku Srpske liste.

Uoči imenovanja Radomira Labana na funkciju sudije u Ustavnom sudu Kosova, tadašnji predsednik Hašim Tači (Hashim Thachi) je zatražio dodatnu proveru zbog njegove sumnjive prošlosti, ali je na kraju ipak izabran za sudiju na devetogodišnji mandat.

Inače, Laban se na Kosovu nalazi od 2011. godine a nadležni organi u Srbiji od tada tragaju za njim jer je u toj zemlji osuđen na šest godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava.

Osnovni sud u Kraljevu je 19. avgusta za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdio da se Radomir Laban i dalje nalazi na poternici Srbije, kao i na Interpolovoj poternici zbog bekstva od izdržavanja zatvorske kazne za gore navedeno krivično delo.

Iz istog suda ukazuju i da mu se u kaznu uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od novembra 2006. do aprila 2009. godine.

Stojanović: Laban je na čelu grupacije unutar Srpske liste

Pitanje oko kriminalne prošlosti sudije Labana je ponovo aktuelizovano nakon što ga je bivši zamenik premijra Kosova Branimir Stojanović optužio da se meša u politku Srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda.

Stojanović je na konferenciji za novinare 16. avgusta, nakon što je svoju kandidaturu predao Centralnoj izbornoj komisiji Kosova(CIK), rekao da je kandidata za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste određivao sudija Ustavnog suda Kosova Radomir Laban, ali za to nije izneo konkretne dokaze.

RSE je Branimira Stojanovića kontaktirao 27. avgusta sa zahtevom da iznese dokaze koji će potvrditi njegove navode o Labanovom mešanju u politiku Srpske liste.

Međutim, on je istakao da "neko ko se bavi politikom, ne mora nužno da ostavi i materijalne tragove", ali da je očigledan uticaj tog delovanja.

„Možete da nađete puno tragova posledica tog uticaja. To je da su njegovi najbliži u porodici zaposleni na raznim mestima, da su na funkcijama. Član CIK-a (Centralna izborna komisija) je njegova sestra koga je delegirala Srpska lista. Onda imate to da je njegova supruga menjala posao kako je htela, pa onda imate to da je druga sestra bila zamenik ministra u jednom ministarstvu, zatim u drugom, pa pomoćnik i tako dalje. Drugo, ono što ljudi u Gračanici jako dobro znaju to je da je on na čelu jedne grupacije koja je unutar Srpske liste sada stvorena i koja je užasno destruktivna i on sa njom provodi mnogo vremena. Znate šta je tu isto bitno, on je sudija Ustavnog suda i niko se do sada nije ohrabrio da ga fotografiše ili da te slike objavi i tako dalje", rekao je Stojanović.

Na web stranici Centralne izborne komisije Kosova se navodi da je Gordana Laban-Zuvić članica CIK-a.

Srpska lista: Zašto Branimir Stojanović to radi?

Predsednik Srpske liste Goran Rakić je 17. avgusta na konferenciji za novinare rekao da je “jedan Srbin, dojučerašnji naš član, napao sudiju Ustavnog suda Kosova”.

“Čoveka koji je profesionalac, čoveka koji je kredibilan i čoveka kojeg poznaju i priznaju Srbi i Albanci i Međunarodna zajednica. Postavlja se pitanje zašto je to Bane (Branimir) Stojanović uradio? Koji je (njegov) interes da taj čovek više ne bude srpski predstavnik, to jest sudija Ustavnog suda a znamo da je taj sud vratio 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani”, rekao je Rakić.

Ipak, Radomir Laban nije bio sudija Ustavnog suda Kosova kada je doneta odluka da 24 hektara zemlje pripada manastiru Visoki Dečani, odnosno Ustavni sud Kosova je 2016. godine doneo odluku prema kojoj 24 hektara zemljišta pripada manastiru Visoki Dečani.

Radomir Laban je sudija Ustavnog suda Kosova postao dve godine kasnije.

Iako je RSE u nekoliko navrata pokušao da dobije komentar od Radmira Labana na optužbe koje na njegov račun u javnosti iznosi Branimir Stojanović, on nije odgovarao na pozive i poruke.

Da li Laban može da bude sudija u Ustavnom sudu Kosova?

Ustavni sud Kosova čini devet sudija i, na osnovu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu, to treba da budu istaknuti pravnici najvišeg moralnog karaktera, sa najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva i odlične profesionalne reputacije.

RSE je posalo upit Ustavnom sudu Kosova i Kancelariji predsednice Kosova Vjosi Osmaniju sa pitanjem da li znaju da su za Radomirom Labanom izdate dve poternice, od strane Srbije i INTERPOL -a.

Međutim, na ovo pitanje nije dobijen konkretan odgovor.

Ustavni sud Kosova u pisanom odgovoru za RSE navodi da je procena kandidata i sam izbor sudija Ustavnog suda u nadležnosti Skupštine.

„Radomir Laban je za sudiju Ustavnog suda Kosova izabran sa 71 glasom poslanika u Skupštini Kosova 18. maja 2018. godine, nakon što je procenjeno da je njegova kandidatura u skladu sa važećim kosovskim zakonima“, navode iz Ustavnog suda.

Kada je u pitanju razrešavanje sudije, iz Ustavnog suda ukazuju da je to jasno precizirano Ustavom u članu 118. u kome piše da se “sudije Ustavnog suda mogu razrešiti samo od strane predsednika Republike Kosova na predlog dve trećine (2/3) sudija Ustavnog suda, zbog počinjenog krivičnog dela ili zbog neobavljanja dužnosti”.

Sličan odgovor je stigao i iz Kancelarije predsednice Kosova Vjose Osmani.

Savetnik predsednice, Bekim Kupina, za RSE navodi da je razrešenje nekog sudije Ustavnog suda Kosova precizirano osmim pravilom u Poslovniku o radu Ustavnog suda.

„Na osnovu zakona koji su na snazi, predsednik zemlje nema ustavnu nadležnost da sam razrešava sudije Ustavnog suda, a da prethodno za to nije dobio predlog od dve trećine sudija Ustavnog suda. Kancelarija predsednice Republike Kosova do sada nije dobila takav predlog”, rekao je Kupina.

Hasani: Skupština nije uzela u obzir presudu u Srbiji

Jeton Hasani, stručnjak za pravna pitanja ispred Kosovskog Instituta za pravdu, objašnjava da svaki sudija Ustavnog suda, od trenutka izbora na tu funkciju, uživa ustavne garancije.

U slučaju Radomira Labana, navodi dalje Hasani, Skupština Kosova je, kao organ koji bira sudije Ustavnog suda, trebala da razreši pitanje njegove kriminalne prošlosti ili reputacije.

„Očigledno da se tako nešto nije dogodilo u Skupštini, niti je urađena procena njegove ličnosti u tim aspektima, već je telo za imenovanje procenilo da osoba poput Radomira Labana može da bude izabrana za sudiju Ustavnog suda", kaže on.

„Možda je u njihovoj proceni - ovo je političko pitanje ili nagađanje - igrala ulogu činjenica da je Radomir Laban osuđen u Srbiji i da to nije prihvaćeno zdravo za gotovo. Verovatno bi bilo drugačije da je osuđen u nekoj drugoj zemlji ili na Kosovu”, kaže Hasani.

Pravne mere se ne mogu zasnivati na spekulacijama

Može li Ustavni sud Kosova da preduzme eventalne mere protiv Radomira Labana na osnovu optužbi koje je izneo Branimir Stojanović?

Jeton Hasani sa Kosovskog Instituta za pravdu smatra da su Stojanovićeve optužbe, za sada, samo spekulacije, ali ističe da su optužbe da se jedan sudija Ustavnog suda meša u politiku neke stranke, vrlo ozbiljne.

„Sve je u krugu spekulacija. Međutim, u zavisnosti od situacije i stvarnih činjenica koje bi se otkrile u vezi sa ovim slučajem, naravno da bi neko snosio odgovornost za ovog sudiju. Međutim, to bi verovatno bilo više disciplinsko pitanje nego pitanje razrešavanja kroz Ustavne odgovornosti", smatra Hasani.

„Dirigovanje iz senke“

Branimir Stojanović kaže da neće voditi "privatni rat" protiv Radomira Labana.

„Ja sa tim čovekom nemam ništa lično i on mene kao pojedinca ne interesuje. Mene brine ta pojava a to je da uticaj takvih ljudi, i ne samo on nego čitave te grupacije oko njega (Labana), zapravo upropašćava bilo kakvu nadu i prostor da ljudi ovde politički razmišljaju, da deluju obični ljudi a ne da neke sive eminencije iz senke odlučuju. Da li će neko nešto da uradi ja zaista ne znam, ja nemam nameru da vršim bilo kakvo prijavljivanje ili da bilo šta radim a šta će se dalje dešavati to zavisi od svih tih institucija kako budu procenjvale i šta one misle da treba da rade", rekao je Stojanović.

Svakako, Radomir Laban može biti uhapšen u nekoj drugoj zemlji jer je za njim, osim srpske poternice, raspisana i međunarodna INTERPOL – ova poternica.