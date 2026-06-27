'Na Kosovu se osjećaš kao kod kuće': Turisti otkrivaju 'skriveni biser' među balkanskim planinama

Pri prije tri godine, kada su Mariusz Zaremba i njegovi prijatelji odlučili krenuti prema Balkanu kako bi prešli planinarsku stazu Vrhovi Balkana (Peaks of the Balkans), njihova očekivanja od Kosova nisu bila velika. Godinama je ovaj Poljak, s trenutnom adresom u Irskoj, istraživao Alpe, Dolomite i druge planine zapadne Evrope. Međutim, tamošnji planinski turizam počeo mu je djelovati sve više iskomercijaliziran. Kada je prvi put čuo za Balkan kao destinaciju za planinarenje, u početku je bio skeptičan. "Balkan – bivša Jugoslavija – asocirao me na siromaštvo, rat i tmurnu sovjetsku atmosferu. Moj prvi utisak bio je zasnovan na neznanju i stereotipima", kaže on za Radio Slobodna Evropa (RSE). U to vrijeme, prisjeća se Zaremba, mnogi vodiči i članci o ovoj stazi preporučivali su zaobilaženje Kosova.

No, upravo su ti savjeti podstakli njega i njegove prijatelje da postanu još radoznaliji i da sami izbliza vide ovu zemlju. Putovanje su započeli u Crnoj Gori, gdje su naišli na prelijepe pejzaže i relativno dobro označene staze, ali uz malo kontakta s lokalnim stanovništvom. U Albaniji je, prema njegovim riječima, priroda bila možda najimpresivnija duž cijele staze, ali se postepeno počeo osjećati pritisak masovnog turizma, s vilama koje su se gradile duž same rute. "I na kraju je došlo Kosovo. Blaže planine, više šuma, cvijeća i zelenila, i ono najvažnije: potpuni mir i tišina", prisjeća se Zaremba.

Međutim, ono što je izdvojilo Kosovo, prema njegovom mišljenju, nije bila samo priroda. "Ljudi su svuda bili prijateljski raspoloženi... Osjećali smo se kao da posjećujemo porodicu, a ne samo kao obični turisti", priča on. Ističe da se na mnogim poznatim evropskim destinacijama osjećao samo "kao još jedan klijent u nizu", dok je na Kosovu pronašao iskrenu toplinu i gostoprimstvo. Upravo zbog tog iskustva vratio se godinu dana kasnije, a planira i još jednu posjetu ove godine – ovaj put isključivo Kosovu. "Kosovo je skriveni biser", kaže Zaremba. "Još relativno netaknuto i neiskvareno ljudskom rukom." Prema njegovim riječima, potencijal Kosova još nije u potpunosti iskorišten.

Navodi da staze nisu uvijek dobro označene i da je telefonski signal često slab, dok je u nekim dijelovima asfaltiranje puteva umanjilo osjećaj netaknute prirode. Kosovo bi, smatra on, trebalo paziti da ne ponovi greške nekih zemalja u regionu, posebno pretjeranu komercijalizaciju, kako bi na bolji način sačuvalo i iskoristilo svoj turistički potencijal. Na planinama Kosova, Safet Behrami ovaj potencijal vidi iz prve ruke. Kao licencirani planinski vodič koji je godinama aktivan na stazama Vrhovi Balkana i High Scardus Trail, on ističe da interesovanje turista neprestano raste. O stazama Vrhovi Balkana i High Scardus Trail Vrhovi Balkana (Peaks of the Balkans) je dugačka planinarska staza koja povezuje Kosovo, Albaniju i Crnu Goru, prolazeći kroz duboke i netaknute predjele Prokletija.

High Scardus Trail se proteže između Kosova i Sjeverne Makedonije, obuhvatajući manje poznate planinske lance i divlje pejzaže. Obje staze se smatraju nekima od najvažnijih planinarskih ruta u regionu. Behrami kaže da je posljednjih godina vodio turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Izraela i drugih dalekih zemalja. Pored planinarskih staza, Kosovo privlači posjetitelje i svojim kulturnim i historijskim naslijeđem. Prizren se generalno smatra kulturnom prijestonicom zemlje i jednom od najposjećenijih destinacija za strane turiste, slično kao i spomenik Newborn u Prištini, koji je postao simbol nezavisnosti zemlje. S druge strane, Rugovska klisura, Prokletije, Šar-planina i Brezovica ubrajaju se među glavne prirodne atrakcije. Ipak, prema Behramijevim riječima, Kosovo i dalje ostaje u sjeni u poređenju s Albanijom i Crnom Gorom. "Nažalost, turisti često izbjegavaju kosovski dio", kaže on, dodajući da je jedan od glavnih razloga nedostatak međunarodne promocije. "Kada bih pitao turiste kako su odlučili doći u Albaniju ili Crnu Goru, mnogi su mi rekli da su te destinacije vidjeli na nacionalnim televizijama u svojim zemljama", objašnjava Behrami za RSE. On smatra da se u online grupama posvećenim stazi Vrhovi Balkana često mogu vidjeti rute koje zaobilaze Kosovo, iako posjetioci koji ipak uvrste ovu zemlju u svoj plan obično odlaze s pozitivnim utiscima. "Svaki od njih apeluje da se kosovski dio ne zaobilazi. Kažu da je prelijepo", navodi Behrami.

U Vladi Kosova koja je formirana ove godine, a koja je trenutno u tehničkom mandatu, po prvi put je Ministarstvo kulture i turizma odvojeno od omladine i sporta, čime je stvorena posebna institucija s jasnim mandatom posvećenim razvoju turizma. U odgovoru za RSE, iz Ministarstva navode da ovo institucionalno razdvajanje pokazuje veću posvećenost Vlade da turizam tretira kao zaseban sektor i da ojača njegov razvoj. Ipak, priznaju da izazova ima mnogo – od infrastrukture i smještajnih kapaciteta, pa sve do radne snage, međunarodne promocije i produženja turističke sezone na cijelu godinu. "U saradnji s međunarodnim partnerima i lokalnim vlastima, cilj je proširenje mreže staza koje povezuju glavne turističke destinacije, kao i uspostavljanje viših sigurnosnih standarda i usluga za posjetioce", navodi se u odgovoru. Iz Ministarstva dodaju da planiranje destinacija i uključivanje lokalnih zajednica ostaju ključni za dugoročni uspjeh turističkog sektora.