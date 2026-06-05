Policija Kosova privela osobu zbog primanja i davanja mita uoči izbora, Petković potvrdio da je aktivista Srpske liste

Policija Kosova je saopštila da je privedena osoba sa teritorije opštine Gračanica kod Prištine zbog primanja i davanja mita u vezi sa glasanjem uoči vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna.

Kako se navodi u saopštenju, policija je tokom pretresa pronašla i zaplenila dokazni materijal, te ispitala dva svedoka.

Policija nije navela o kojoj osobi je reč ali je Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije saopštila da je priveden aktivista Srpske liste, Aleksandar Trajković iz Ugljara, uz ocenu da se radi o "novom pritisku na srpski narod s ciljem da Aljbin Kurti (vršilac dužnosti premijer Kosova) pomogne svom miljeniku Nenadu Rašiću u izbornoj trci".

Policija je naknadno saopštila da je privedena osoba, na osnovu zvanične istrage, pozivala građane da dođu u jedan ugostiteljski objekat u selu Ugljare kako bi im davala instrukcije da glasaju za Srpsku listu i njene kandidate.

"Zauzvrat za glas, kako se sumnja, obećavano im je da će ostvariti pravo na socijalna primanja koja isplaćuje država Srbija", navodi se.

Potvrdila je da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.

Od srpskih politički subjekata na nedeljnim izborima učestvuju samo Srpska lista - vodeća stranka Srba koja deluje uz podršku Beograda - i stranka Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića, koji je do sada bio deo Vlade Aljbina Kurtija.

Privedeni Aleksandar Trajković je inače na čelu Privremenog opštinskog organa Kosovo Polje, koji radi u sistemu Srbije. Kosovske vlasti su ugasile gotovo sve institucije koje na Kosovu rade u srpskom sistemu jer ih smatraju paralelnim i ilegalnim ali ih je Beograd većinu samo izmestio u pograničnim gradovima na teritoriji Srbije.

Direktor Kancelarije za Kosovo, Petar Petković, je naveo da je Trajkoviću određen i pritvor od 48 sati, te da “lažni narativi kojima Priština pokušava da ga diskredituje neće proći”.

Prethodno je privedeno i sedam direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje na teritoriji opštine Gračanica rade u sistemu Srbije, te im je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da su uticali na izbornu volju birača.

Ova privođenja dolaze nakon što je Nenad Rašić izneo tvrdnju da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz, o čemu je pisao i Radio Slobodna Evropa.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je početkom juna pozvao sve da glasaju za Srpsku listu, što je praksa uoči svih izbornih procesa na Kosovu na kojima ova najveća stranka kosovskih Srba učestvuje.

Takođe, Komesarijat za izbeglice Srbije pozvao raseljena lica da iskoriste svoje pravo glasa na kosovskim izborima, dok direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković obilazi gradove u Srbiji gde razgovara sa raseljenima i poziva ih da glasaju za Srpsku listu.

Na poslednjim izborima Srpska lista je osvojila devet od deset rezervisanih mesta za srpsku zajednicu u Skupštini Kosova, dok je jedno mesto osvojio Nenad Rašić.