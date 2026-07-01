Presuda četvorici bivših vođa Oslobodilačke vojske Kosova biće objavljena 16. septembra

Specijalizovana veća za Kosovo u Hagu saopštila su u sredu da će presuda četvorici bivših vođa Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) – Hašimu Tačiju(Hashim Thaçi), Kadriju Veseljiju (Veseli), Jakupu Krasnićiju (Krasniqi) i Redžepu Seljimiju (Rexep Selimi) – biti objavljena 16. septembra ove godine.

U saopštenju se navodi da je pretresni panel odredio datum izricanja presude za 16. septembar u 10 časova.

"Pretresni panel je objasnio da je većanje produženo u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima. Produženje je bilo potrebno zbog velikog obima predočenog dokaznog materijala i složenosti predmeta, kako bi se omogućila pravična, sveobuhvatna i valjana ocena dokaznog spisa", navodi se u saopštenju.

Prvi rok za objavljivanje presude je bio do 19. maja, ali je uz navođenje složenosti slučaja odlučeno da se produži rok do 20. jula, da bi sada novi rok bio 16. septembar.

Tači, Veseli, Krasnići i Selimi optuženi su za dela poput ubistva, mučenja i progona, navodno počinjene tokom rata za nezavisnost Kosova od Srbije 1998-99. godine.

Sva četvorica su negirala optužbe i izjasnila se da nisu krivi za optužbe koje uključuju oko 155 žrtava.

Tužioci su tražili da budu proglašeni krivim i da svaki bude osuđen na 45 godina zatvora.

Više od 130 svedoka je svedočilo, dok je 160 pisanih izjava drugih svedoka primljeno na suđenju tokom tri godine saslušanja.

Suđenje je završeno u februaru, a oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja 2020. godine.

Prethodna odluka o odlaganju datuma izricanja presude kritikovana je na Kosovu kao "nerazumna" i očekuje se da će novo odlaganje izazvati dalje kritike.

Međutim, eksperti za međunarodno pravo rekli su za RSE da je odlaganje uobičajeno za predmet ovog obima.

Specijalni sud je formalno deo kosovskog pravosudnog sistema, ali ga čine međunarodne sudije i tužioci.

Suđenje bivšim vođama OVK naišlo je na brojna osporavanja na Kosovu, jer se smatra jednostranim pošto ne uključuje zločine koje su počinili Srbi na teritoriji Kosova.

Od tada su širom Kosova postavljeni veliki transparenti i plakati s porukom "Sloboda ima ime" i fotografijama bivših vođa OVK.

Takođe, protesti protiv ovog procesa održani su u Hagu, Prištini i drugim gradovima.

Hiljade građana učestvovale su na protestu "Pravda, a ne politika" na Dan nezavisnosti Kosova 17. februara ove godine u Prištini, u znak podrške Tačiju, Veseliju, Selimu i Krasnićiju.