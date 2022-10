Šarplaninci, neustrašivi junaci stada

"Oni (šarplaninci) su kao naši ukućani. Znaju šta da rade samo ako me pogledaju. I moj unuk ih mnogo voli i sa šarplanincima je svaki slobodni trenutak", kaže on.

Karakteristike šarplaninaca

Bujar Zećiri (Bujar Zeqiri) veterinar iz Prištine i ljubitelj ove rase pasa za Radio Slobodna Evropa (RSE) objašnjava da su šarplaninci lepi, inteligentni i predani psi koji ne vole da budu bez posla.

Iako spadaju u veće pse, napominje da su mirni ali da im je potrebna svakodnevna fizička aktivnost. Ukazuje da su ženke nešto "sitnije", odnosno da imaju od 30 do 40 kilograma a da mužjaci doguraju i do preko 45 kilograma. Kada je visina u pitanju, ženke se kreću od 54 do 60 centimetara a mužjaci od 56 do 62. Životni vek im je između jedanaest i trinaest godina.

"Šarplaninci su veoma zdravi psi. Displazija kukova je skoro jedina njihova bolest. To je u osnovi razvojna anomalija kada brzorastući koštani deo kukova nije dovoljno učvršćen potpornim strukturama, kao što su ligamenti, zglobne čaure ili mišići na primer", pojašnjava Zećiri.