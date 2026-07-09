U Prištini nastavljeno suđenje u slučaju eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac

Glavnim pretresom na kome su izneta uvodna izlaganja svih strana, pred Osnovnim sudom u Prištini 9. jula nastavljeno je suđenje u slučaju eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac u selu Varage u opštini Zubin Potok na severu Kosova.

Specijalno tužilaštvo Kosova je decembra 2025. godine podiglo optužnicu protiv braće Dragiše i Jovana Vićentijevića i Igora Dimovića zbog krivičnih dela "ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih instalacija i opreme", "izvršenje terorističkog čina". Sva trojica su se ponovo izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.

Dvojica optuženih Dragiša i Jovan Vićentijević nalaze se u pritvoru od hapšenja nakon eksplozije 29. novembra 2024. godine, dok se Igor Dimović brani sa slobode.

Kako prenosi portal "Zakletva za pravdu (Betimi për Drejtësi)", koji prati suđenja na Kosovu, tužilac Bekim Kodraliju (Kodraliu) je tokom uvodnog izlaganja napomenuo da su stručnjaci Federalnog istražnog biroa - FBI analizirali zemlju sa čizama optuženih i uporedili je sa zemljom pronađenom na mestu napada.

Zaključci veštaka, kako je rekao, pokazuju da su uzorci zemlje sa čizmama dvojice optuženih, Dragiše i Jovana Vićentijevića, imali iste karakteristike kao zemlja pronađena na mestu događaja.

"Pred vama će biti dokazano da su optuženi bili direktni učesnici terorističkog napada na kanal Ibar–Lepenac", rekao je on.

Tužilac Kodraliju je rekao i da je Vlada Srbije "imala ključnu ulogu u pripremama ovog napada".

"Predstavićemo konkretne dokaze u vezi sa obukama i konkretnim pripremama koje su, prema dokazima, sprovedene na vojnom poligonu pod nazivom ‘Pasuljanske livade’ u Republici Srbiji... Sve ovo bilo je deo priprema za nezakonite aktivnosti protiv države Republike Kosovo", rekao je Kodraliju.

Šta je Ibar-Lepenac? Kosovsko preduzeće Ibar-Lepenac, sa sedištem u Prištini, snabdeva neprerađenom vodom industrijska postrojenja i navodnjavanje poljoprivrednih površina. Ovo preduzeće snabdeva vodom i nekoliko gradova na Kosovu sa jezera Gazivode, kao i Kosovsku energetsku korporaciju za hlađenje njenih termoelektrana. Prema zvaničnoj stranici ovog preduzeća, kompanija je osnovana odlukom Skupštine Kosova 28. februara 1967. godine. Izgradnja ovog hidrosistema odvijala se u dve faze: faza Ibra, koja je završena 1986. godine, i faza Lepenca, koja nikada nije realizovana. Danas je ovo preduzeće akcionarsko društvo, 100 posto u vlasništvu Vlade Kosova.

Šta su rekli advokati odbrane?

Na ročištu 9. jula advokati odbrane, Nebojša Vlajić, Miloš Delević i Jelena Krivokapić, izneli su niz primedbi na optužnicu uz ocenu da je “jednostrana i nezakonita”.

Advokat Nebojša Vlajić je istakao da Zakonik o krivičnom postupku predviđa da je tužilac dužan da s jednakom pažnjom utvrđuje činjenice koje idu u korist i na štetu okrivljenog, te da je odbrana predložila deset dokaza.

On je nakon ročišta u izjavi novinarima rekao da su dokazi Tužilaštva "sumnjivi i jednostrani", jer je javni tužilac odbio sve dokaze koje je odbrana predložila.

Advokat Miloš Delević je pak naveo da se iz optužnice ne može zaključiti šta se optuženima konkretno stavlja na teret, već da se tužilaštvo koristi "kolektivne formulacije" tako što navodi da su braća Vićentijević "sa ostalim nepoznatim licima postavili eksploziv, zapalili fitilj i aktivirali eksploziv".

"Mi moramo da radimo ono što nam nije posao, da dokazujemo nevinost. To ćemo dokazati tako što smo predložili minimum četiri svedoka koji će potvrditi njegov alibi i minimum dva video snimka koji će dokazati gde se nalazio u vreme eksplozije", rekao je Delević, koji brani Dragišu Vićentijevića.

Advokatica Jelena Krivokapić, koja brani Igora Dimovića, novinarima je rekla kako je pronađeno oružje u kući njenog klijenta "stara nefunkcionalna kolekcija".

"Upoznali smo ih sa tim koji ćemo dokaz izvesti i očekujem da će sud, nakon ocene svih dokaza, odlučiti da je jedino oslobađajuća presuda pravična i zakonita", navela je ona.

Šta još piše u optužnici?

Tužilaštvo Jovana i Dragišu Vićentijevića tereti da su 29. novembra 2024. godine, oko 18 sati i 50 minuta zajedno sa još nekoliko, za sada nepoznatih osoba, postavili oko 20 kilograma eksploziva namenjenog vojnoj upotrebi (TNT) unutar kanala Ibar–Lepenac, "putem torbe koju su konopcem vezali za betonski stub, pozicionirajući je na način da izazove ozbiljno oštećenje kritične infrastrukture za snabdevanje vodom i električnom energijom".

Pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 400.000 eura.

Prema optužnici, u njihovim kućama — jednoj u Zubinom Potoku i drugoj u selu Prevlak u istoj opštini — tokom pretresa koje je izvršila Kosovska policija, pronađena je i zaplenjena značajna količina ratnog naoružanja.

U optužnici takođe se navodi da je Jovan Vićentijević, u svojstvu regrutovanog pripadnika Vojnoobaveštajne agencije Srbije, "delovao i pomagao ovoj službi, prikupljajući informacije i poverljiva dokumenta s ciljem da ih koristi u okviru svojih protivpravnih aktivnosti na teritoriji Kosova i da ih prenese toj službi na sastancima u Srbiji".

U kući trećeoptuženog, Igora Dimovića, nakon napada pronađena su tri okvira za municiju, jedan metak, nož i nekoliko vojnih uniformi, koje je zaplenila policija Kosova.