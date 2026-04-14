Portparolu kosovske vlade i poslaniku Samoopredeljenja zatvorske kazne zbog podsticanja netolerancije

Portparol kosovske vlade Arlind Mandžuka (Manxhuka) i poslanik vladajuće partije Pokret Samoopredeljenje Egzon Azemi osuđeni su u utorak na sudu u Prištini na godinu dana i šest meseci zatvora, u ponovljenom postupku zbog podsticanja razdora i netolerancije.

U istom predmetu, Ćerim Eljšani (Qerim Elshani) i Edi Zeneljaj takođe su osuđeni na šest meseci zatvora, pošto su proglašeni krivim za zastrašivanje.

Osuđeni na Osnovnom sudu u Prištini imaju pravo žalbe u roku od 30 dana Apelacionom sudu.

U reakcija posle presude, Azemi je na Fejsbuku (Facebook) napisao da su on i Mandžuka osuđeni "bez ikakvih dokaza od strane zastarelog pravosudnog sistema koji oslobađa srpske teroriste".

Njima je suđenje ponovljeno nakon što je Apelacioni sud prošle godine poništio raniju presudu protiv njih, kojom je Mandžuka oslobođeni optužbi, dok su Azemi, Eljšani i Zeneljaj bili osuđeni na po šest meseci zatvora.

Za šta su osuđeni Mandžuka i Azemi?

U novembru 2023. godine, tužioci su podigli optužnicu protiv Mandžuke i Azemija zbog podsticanja razdora i netrpeljivosti prema sudiji i tužiocu u Prištini.

U vreme podizanja optužnice, Mandžuka je bio portparol Pokreta Samoopredeljenje, dok je Azemi bio član te stranke.

Prema optužnici, Mandžuka i Azemi su 28. decembra 2022. godine, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj putem društvene mreže Fejsbuk, svesno širili i podsticali mržnju i netrpeljivost prema sudiji Mentoru Bajraktariju i specijalnom tužiocu Afrimu Šefkijuu (Shefkiu), posle njihove odluke da promene meru pritvora osumnjičenom Dejanu Pantiću.

Pantić, bivši pripadnik Kosovske policije srpske nacionalnosti, uhapšen je 10. decembra 2022. pod sumnjom za organizovanje "terorističkog napada" 6. decembra na službenike Centralne izborne komisije na severu većinom naseljenom srpskim stanovništvom.

Njegov slučaj je izazvao reakcije u zemlji.

Prema optužnici, Mandžuka je, između ostalog, na društvenim mrežama pisao "Ova presuda je čin izdaje", "Za koga radi ovaj sud!?" i "Izdajnici zaslužuju metak".

Tužioci su tvrdili da su svojim reakcijama Mandžhuka i Azemi preduzeli opasne i podsticajne radnje s tendencijom da utiču ili ometaju rad sudije i tužioca, i da su njihove radnje mogle da poremete javni red i oštete njihov ugled i lični integritet.