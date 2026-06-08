Srpska lista optužuje Rašića da je mandat dobio glasovima Albanaca, on odbacuje takve tvrdnje

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek optužio je lidera stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića da je mandat u Skupštini Kosova dobio zahvaljujući više od 2.000 glasova Albanaca.

On je istakao kako je popularnost Rašića porasla među albanskim glasačima od redovnih februarskih izbora prošle godine, te upitao: "Da li je moguće da Srbe treba da zastupa čovek za koga glasaju Albanci"?

Srpska lista deluje uz podršku Beograda, dok je Rašić u dva mandata bio ministar u Vladi Aljbina (Albin) Kurtija.

Na izborima održanim 7. juna, prema preliminarnim rezultatima, Srpska lista je osvojila 43.071 glas, dok je stranka Za slobodu, pravdu i opstanak dobila 5.285 glasa. U praksi bi to, prema ovim rezultatima, značilo da je Srpska lista od deset rezervisanih mesta za srpsku zajednicu dobila devet, a Rašićeva stranka jedno.

"Katastrofalan rezultat u srpskim sredinama, on ni 3.000 glasova nije mogao da uzme u srpskim sredinama, osvojio je svega 2.795 glasova. Zato su se pobrinuli njegovi prijatelji, Kurti i njegovi saradnici, i dobio je 2.257 glasova u albanskim sredinama", rekao je Elek.

S druge strane, Rašić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacio ove optužbe uz obrazloženje da je većinu osvojenih glasova dobio od srpske zajednice, ali da su mu poverenje dale i druge manjinske zajednice jer je u dva mandata bio ministar za zajednice i povratak.

"Naša baza je u srpskim glasovima. Kontinuitet rasta koji imamo na izborima je evidentan bez obzira na pritiske iz Srpske liste. U Leposaviću (opštini sa srpskom većinom na severu) posebno je evidentan taj rast glasova. U decembru 2025. smo imali oko 830 glasova, a sada oko 1.200, što znači da nam je popularnost porasla za oko 40 odsto", kaže on.

On tvrdi kako glasove nije dobijao od Albanaca, ali da uvek dobija glasove od drugih manjinskih zajednica kao rezultat njegove pozicije ministra za zajednice i povratak u poslednje tri i po godine.

U prilog svojim tvrdnjama predsednik Srpske liste Zlatan Elek pomenuo je da je Rašić dobio glasove u Prizrenu, Glogovcu, Đakovici, Podujevu, Suvoj Reci, Mališevu, Đeneral Jankoviću i Južnoj Mitrovici – gradovima u kojima pripadnici srpske zajednice ne žive.

Elek je naveo da se Srpska lista obratila međunarodnoj zajednici sa zahtevom da se uvaže glasovi srpske zajednice, te ponovo ustvrdio kako je Srpska lista "pokradena", kao i da je na delu "politički inženjering".

Nakon decembarskih izbora 2025. takođe se pokrenulo pitanje da li su rezervisani mandati za manjinske zajednice u Skupštini Kosova ustavna zaštita političkog predstavljanja ili instrument političkog inženjeringa.

Tada je Emilija Redžepi, predsednica Nove demokratske stranke koja predstavlja bošnjačku zajednicu, optužila Rašića za "manipulaciju glasovima", jer je dobio oko 200 glasova u selima opštine Prizren gde ne žive pripadnici srpske zajednice.

Ona se tim povodom žalila i Vrhovnom sudu Kosova, koji je odbio žalbu uz obrazloženje da ne može utvrđivati ko je kako glasao i da svako ima pravo da glasa za koga želi.

Od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za srpsku zajednicu i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu.