Očekivanja o vladajućoj koaliciji posle blede pobede Samoopredeljenja na izborima na Kosovu

Pokret Samoopredeljenje pobedio je na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna, ali sa slabijim rezultatom u poređenju s prethodnim izborima u decembru. Stranka Aljbina Kurtija, prema preliminarnim rezultatima, dobila je oko 43 odsto glasova. Demokratska partija Kosova zauzela je drugo mesto s oko 21 odsto, a slede Demokratski savez Kosova s više od 17 odsto i Alijansa sa oko sedam odsto glasova. Na izbore je izašlo skoro 37 odsto građana s pravom glasa, manje nego na decembarskim izborima.