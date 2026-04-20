Kosovo proglasilo iransku Revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

Vlada Kosova u ponedeljak je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) proglasila za terorističku organizaciju, nakon što su to ranije učinili SAD i Evropska unija.

Premijer Aljbin Kurti (Albin) je na sastanku kabineta rekao da "ovom odlukom Kosovo jača svoju poziciju u zaštiti međunarodne bezbednosti, demokratskih vrednosti i ljudskih prava".

"Ovo je jasno svrstavanje Kosova sa njegovim strateškim saveznicima u zajedničkoj borbi protiv terorizma", rekao je Kurti.

On je za IRGC rekao da je "struktura koja koristi terorizam i organizovano nasilje kao instrument spoljne politike, doprinoseći regionalnoj i globalnoj destabilizaciji".

Korpus islamske revolucionarne garde je ideološko krilo vojske Irana i stvoren je posle revolucije 1979. radi zaštite klerikalnog rukovodstva.

Garda kontroliše ili poseduje kompanije širom iranske ekonomije, uključujući ključne strateške sektore.

Nekoliko zemalja je već označilo IRGC terorističkom organizacijom, uključujući SAD.

Evropska unija ga je nedavno označila kao terorističku organizaciju nakon što je Teheran brutalno ugušio antivladine proteste ranije ove godine.

Organizacije za ljudska prava saopštile su da je više od 6.000 ljudi ubijeno tokom protesta u Iranu.

Prema njihovim navodima, demonstrante su ubile bezbednosne snage, uključujući Revolucionarnu gardu koja je direktno pucala na demonstrante.

Iran ne priznaje Kosovo kao državu i nema formalne diplomatske odnose s njim.

Stavljanje grupe ili organizacije na crnu listu obično znači zamrzavanje njene imovine u zemlji i uvođenje viznih ograničenja njenim liderima i zvaničnicima.