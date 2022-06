Zašto je 'Sunny Hill' izmešten iz Prištine u Tiranu?

Muzički festival Sunny Hill se iz Prištine seli u Tiranu, bar ove godine. Organizatori su takvu odluku doneli jer im nije omogućeno da dobiju zemlju od 17 hektara u kosovskoj prestonici na 99 godina.



Javnost je 14. juna obaveštena o promeni lokacije održavanja festivala, koji bi trebao da traje od 4. do 7. avgusta.



Dukađin Ljipa (Dukagjin Lipa), osnivač i organizator tog festivala, inače otac svetski poznate pop zvezde Due Ljipe, je kao obrazloženje za promenu lokacije održavanja Sunny Hill-a naveo odugovlačenje oko procedure za dobijanje zemlje na korišćenje u opštini Priština, tačnije u mestu Donja Brnjica.



To saopštenje je izazvalo veliku javnu debatu na Kosovu.



Cela procedura dodele zemljišta na korišćenje kompaniji Sunny Hill, koja organizuje muzički festival, propraćena je i političkim komentarima kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou.



Bilo je primedbi civilnog društva i aktivista.



U trenutku kada je javno objavljena odluka da se Sunny Hill seli u Tiranu, nije bilo konačne odluke nadležnih kosovskih institucija oko dodeljivanja zemljišta na korišćenje za potrebe festivala.

Osim što je promena lokacije održavanja ovogodišnjeg izdanja festivala Sunny Hill izazvala brojne kritike upućene Vladi Kosova od strane političara i građana, reagovala je i izvestiteljka za Kosovo u Evropskoj komisiji Viola fon Kramon uz navode da je napravljena strateška greška.

Kontroverzni sporazum između opštine Priština i Sunny Hill-a

Gradonačelnik Prištine, Prparim (Perparim) Rama je marta ove godine započeo pregovore sa predstavnikom kompanije Sunny Hill oko ustupanju zemlje na korišćenje za potrebe festivala.



Nakon sastanaka, koji su održani 21. marta, 6. aprila i 4. maja, gradonačelnik Rama i predstavnici Sunny Hill-a su postigli dogovor koji je predstavljen Skupštini opštine Priština. Taj sporazum je usvojen 10. maja.Prema tom sporazumu, kompaniji Sunny Hill je trebala da bude ustupljena zemlja u Donjoj Brnjici, površine 17 hektara.



Ta zemlja je trebala da bude ustupljena za potrebe festivala na 99 godina.



Na osnovu zakona, opština ima pravo da da u zakup svoju imovinu na period od jedne do 99 godina.



Tom sporazumu se usprotivila opozicija u Skupštini opštine Priština.



Gzim Svečlja (Gezim Sveçla), odbornik u Skupštini opštine Priština ispred Pokreta Samoopredeljenje, u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je na sednici 10. maja zatraženo da se taj sporazum još jednom razmotri jer, prema njegovim tvrdnjama, dokumentacija nije bila kompletirana.



"Uočili smo da ima mnogo nedostataka, dokumentacija nije bila kompletirana. Bili smo revoltirani i zabrinuti kada smo videli uslove ugovora o kojima je pregovarao gradonačelnik", kaže Svečlja.



Navodi da je veći deo odbornika iz opozicionih partija bio protiv ideje da se opštinska zemlja da u zakup na 99 godina.



"Ponudili smo da se ustupi na 10 godina uz mogućnost produženja (zakupa)", navodi on.

Druga primedba se, dodaje Svečlja, odnosila na uslove ugovora, prema kojima se zabranjuje održavanje bilo kog festivala sličnog karaktera na tom prostoru, odnosno bilo kog festivala "koji je konkurencija festivalu Sunny Hill".



Prema sporazumu, na tom zemljištu bi mogli da se održavaju samo koncerti klasične i džez muzike koje organizuje opština Priština, Kosovska filharmonija ili ukoliko je Kosovo domaćin stranih filharmonijskih orkestara.



U istom sporazumu stoji i da samo 30 odsto prihoda od događaja koje organizuje opština ide samom gradu. Ne navodi se kome ide ostalih 70 odsto od prihoda.



Uprkos primedbama, u Skupštini opštine Priština je 10. maja usvojen taj sporazum sa 26 glasova za od ukupno 51 odbornika.



Za su glasali odbornici iz vladajuće stranke na lokalnom nivou u Prištini, Demokratskog saveza Kosova i opozicione Demokratske partije Kosova.



Sa druge strane, protiv su glasali odbornici iz Pokreta Samoopredeljenje, koja je na vlasti na centralnom nivou, te iz opozicione Alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske inicijative.



Iz opštine Priština niko nije odgovorio na upite RSE oko tvrdnji opozicije na lokalnom nivou da dokumentacija nije bila kompletirana.



Nisu odgovorili ni na kritike da je gradonačelnik dogovorio štetne sporazume za Prištinu.

Sporazum osporava i nadležno ministarstvo

Nakon što je Skupština opštine Priština 10. maja donela odluku da se zemljište ustupi kompaniji Sunny Hill na korišćenje, u skladu sa zakonima na snazi, ona je prosleđena Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave.



Resorno ministarstvo je trebalo da utvrdi da li je odluka opštine zakonita ili ne.



U međuvremenu je 14. juna stigla vest da se festival iz Prištine seli u Tiranu a gradonačelnik Prparim Rama je uputio kritike Ministarstvu administracije lokalne samouprave uz optužbe da se meša u volju i integritet većine odbornika u Skupštini opštine.



Opština Priština je odluku nadležnom ministarstvu prosledila 16. maja.



U saopštenju Ministarstva administracije lokalne samouprave od 14. juna se navodi da je zatražena dodatna dokumentacija kako bi bila doneta konačna odluka.



Napominje se da su nedostajali važni dokumenti, tačnije projekat investitora i dinamički plan realizacije investicije, te bankarski promet za prethodnu godinu.



Iz opštine Priština niko nije odgovorio na upite zašto dokumentacija nije bila kompletirana, niti da li će ona biti naknadno prosleđena Ministarstvu.

Sunny Hill: Dužina zakupa zemlje nije prioritet

Iako su se glavne zamerke na sporazum između opštine Priština i Sunny Hill-a odnosile na dužinu zakupa zemljišta, predstavnici tog festivala tvrde da im to pitanje nije bilo prioritetno.



Špat Begoli (Shpat Begolli), predstavnik festivala Sunny Hill, objašnjava i zašto je zatraženo da se na spornom zemljištu ne održavaju festivali sličnog karaktera.



"To se radi da bi se park sačuvao. Istovremeno, park Sunny Hill bi bio otvoren za rekreativnu upotrebu od strane građana tokom ostalih dana", navodi Begoli za RSE.



Ponovio je stav da je nadležno ministarstvo kasnilo sa procedurama.



"Ništa ne opravdava kašnjenje u donošenju odluke Ministarstva administracije lokalne samouprave", kaže on i podvlači da je bilo ugroženo i održavanje samog festivala.

Primedbe građana zbog sporazuma opštine i Sunny Hill-a

Grupa građana, koja sebe naziva Neformalnom grupom za zaštitu javne svojine, je iznela niz pritužbi na sporazum između opštine Priština i Sunny Hill-a.



Pored ostalog, navode da je celi proces bio netransparentan, te da sporazum nije objavljen na zvaničnom sajtu opštine.



Ta grupa građana od Ministarstva administracije lokalne samouprave traže da poništi sporazum.



RSE saznaje da je Ministarstvo administracije lokalne samouprave u konsultacijama sa Ministarstvom poljoprivrede, kao i Ministarstvom za prostorno planiranje, jer se radi o poljoprivrednom zemljištu.



Ministarstvo poljoprivrede je u izjavi za RSE navelo da je 8. juna 2022. godine dobilo zahtev od Ministarstva administracije lokalne samouprave da oceni zakonitost sporazuma, te da će pismenim putem odgovoriti na taj zahtev ali nije precizirano kakav će odgovor biti.



Ministarstvo za prostorno planiranje do objavljivanja ovog teksta nije odgovorilo na upite RSE.

Održavanje festivala u Tirani

"Isti datumi, isto lepo iskustvo, druga lokacija", stoji u objavi na zvaničnim stranicama festivala "Sunny Hill", putem koje je javnost obaveštena da će se festival održati u Tirani.



Tu informaciju su brzo na svojim društvenim mrežama preneli premijer Albanije Edi Rama i gradonačelnik Tirane Erion Veljiaj.



Organizatori festivala za RSE navode i da su od 2018. imali otvoren poziv iz Tirane da se Sunny Hill održava u albanskoj prestonici, te da su sve strane to znale.



"Oduvek je postojala ideja da se festival održava u obe prestonice (Prištini i Tirani)", poručuje Begoli.



Rekao je i da će se festival vratiti u Prištinu čim se za to stvore uslovi.



"Sunny Hill ima svoje mesto u Prištini. Kad god se stvore uslovi da festival Sunny Hill ima pristup čistoj imovini i stalnoj lokaciji, podršku lokalnih i centralnih institucija, tada će se Sunny Hill vratiti u Prištinu. Nadamo se da će to biti 2023. godine", rekao je on.



Ovogodišnje izdanje Sunny Hill-a će se održati na obali veštačkog jezera u Tirani.



"Odabrani prostor je lepo pripremljen i zahteva minimalne intervencije", rekao je on.



Festival Sunny Hill je po prvi put održan u Prištini 2018. a onda i 2019. godine.



Priština je tako ugostila neka od najvećih svetskih muzičkih imena, uključujući Majli Sajrus (Miley Cyrus), Dua Ljipu (Dua Lipa), Kalvina Harisa (Calvin Harris), Martina Gariksa (Martin Garrix), Ekšn Bronsona (Action Bronson) i desetine drugih umetnika.



Izdanje za 2020. je bilo otkazano zbog pandemije korona virusa.



Priredila Sandra Cvetković