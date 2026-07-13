Nijemac Dirk Schubel imenovan za specijalnog izaslanika EU na Kosovu

Vijeće Evropske unije imenovalo je njemačkog diplomatu Dirka Schubela za novog specijalnog izaslanika EU za Kosovo.

Dužnost će preuzeti 1. septembra 2026., s početnim dvogodišnjim mandatom, naslijedivši Estonca Aiva Orava.

Schubel je diplomata s bogatim iskustvom u Evropskoj službi za inostrano djelovanje (EEAS), Evropskoj komisiji i njemačkom Ministarstvu inosranih poslova. Trenutno vodi Odjel za Rusiju u EEAS-u.

Prije toga bio je posebni izaslanik EU za Istočno partnerstvo (2022-2024.), a bio je i šef Delegacije EU u Bjelorusiji (2019-2022.) i Moldaviji (2009-2013.).

Prema odluci Vijeća EU, Schubelov mandat bit će usmjeren na proociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova, kao i na podršku evropskoj perspektivi zemlje.

Pratiće napredak u političkim, ekonomskim i sigurnosnim prioritetima, doprinositi jačanju ljudskih prava, vladavine prava i zaštite zajednica te promovisati političku koordinaciju Evropske unije na Kosovu.

Njegov mandat takođe uključuje pružanje političkog vodstva Misiji EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i podršku dijalogu između Kosova i Srbije, s ciljem jačanja regionalne stabilnosti i dobrosusjedskih odnosa.

U posljednje dvije godine, od 2024. do kraja marta, Aivo Orav bio je na toj poziciji.

U jednoj od svojih nedavnih izjava medijima na Kosovu, Orav je rekao da pitanje uspostave Asocojacije opština sa srpskom većinom na Kosovu "neće nestati".

"Dijalog takođe znači Asocijaciju", rekao je.

Nakon njegovog odlaska, zadatak je preuzela zamjenica šefa EU na Kosovu, Eva Palatova.

U članku objavljenom prošle sedmice, Palatova je rekla da Evropska unija ostaje najjači i najpouzdaniji partner Kosova, kao i najveći pružatelj finansijske pomoći, ali je naglasila da odgovornost za napredak evropske budućnosti Kosova leži na političkim liderima i institucijama Kosova.

Tom prilikom pozvala je na formiranje novih kosovskih institucija, rekavši da pobjednička stranka, u ovom slučaju Pokret Samoopredeljenje, ima posebnu odgovornost sarađivati s drugim političkim strankama kako bi se postigao kompromis.

Kosovo nema stabilne institucije već više od godinu i po, budući da su tri kruga izbora održana u tom periodu nisu uspjela da daju funkcionalnu većinu.