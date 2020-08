Kako je baka Milka Tripković pobedila korona virus

Milka Tripković iz Čajetine na zapadu Srbije je u 85. godini uspela da pobedi COVID-19, a za to, kako kaže, zahvaljuje lekarima, ali i svojoj životnoj energiji i vedrom duhu.

Milka je najpre nedelju dana bila u užičkoj bolnici, a zatim tri nedelje u beogradskoj Areni, gde je bila najstarija pacijentkinja.

Od 5. avgusta nalazi se na kućnom oporavku, a zvanično je i izlečena od virusa.

Kada je iz užičke bolnice krenula u Beograd na lečenje, Milka nije ni znala kuda je vode, imala je bolove i želela je da pobedi bolest, a u tome su joj svojim radom i savešću pomogli zdravstveni radnici, kaže ona za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Najstarija pacijentkinja



“Iz užičke bolnice posle nekoliko dana voze me u Beograd, u drugu bolnicu. Tamo su me lepo primili i pomogli, i tamo sam se izlečila”, kaže ona.

Milka priča da je bila najstarija pacijentkinja, a da je oko nje bilo dosta mladih i ljudi srednjih godina.

Dodaje i da su je medicinske sestre obilazile svakog časa i da su bili na raspolaganju i danju i noću.

“Uvek bi me pitali: ‘Kako ti je bako, da li ti je dobro, da li te mnogo boli, bako treba li šta?’ Ja ne mogu da zamislim da postoje ljudi onako dobri”, priča Milka.

Lekari i medicinsko osoblje su, prema njenim rečima, bili predani i prema drugim pacijentima.

“A ja sam imala poseban tretman, valjda što sam bila najstarija u toj bolnici, sa ovim virusom”.

Milka kaže da je imala i jake bolove, ali da je odmah dobijala infuziju i razne lekove.

“Ma, ja nisam ni znala da sam inficirana ovim virusom, oni su me iz užičke bolnice, hitno iz kreveta, prebacili u kola i pravac za Beograd. Tamo me je sačekao doktor, pa mi kaže: ‘Bako, ti imaš još nekih bolesti, to je za neku drugu bolnicu’, a ja njemu kažem: ‘Od vas ne idem nigde, lečite ako hoćete, a ako nećete, ništa, ja ostajem ovde!’”.

Milka priča i da ni u jednom trenutku nije pomislila da je smrtno ugrožena.

“Ma ništa od toga. Imala sam neku silu koja me je držala, te nisam ni suzu pustila kada me je moja porodica ispratila na put ka Beogradu. Vidim ja, kćerka plače, a ja njoj kažem: ‘Ma šta je to? Eto mene ovde, u Čajetini, ponovo za koji dan”.

Ljudi iz Milkinog okruženja i članovi njene porodice kažu da je uvek vedrog duha, spremna sve da pretvori u šalu, te je tako i uspela da pobedi korona vurus.

Šta je pomoglo?



A sama baka Milka dodaje: ”Uopšte nikada ne mislim na bolesti. Kao mala imala sam problema sa kičmom, a sada su tu staračke bolesti. Uvek sam bila vesela, nikada mi nije padalo na pamet hoću li umreti ili živeti. Bog je sa mnom, pa kako mu drago, a eto sada mi je pružio mogućnost da pobedim ovaj virus”.

Milka je poručila svima koji posumnjaju da su zaraženi da se odmah obrate svom lekaru.

“Ja sam čekala četiri dana, i čekala bih još da me jedno veče kćerka i zet nisu hitno odveli kod lekara. Eto, sve se dobro završilo, ja se sada osećam bolje, još sam iznemogla, ali počela sam da jedem, jedino se zamorim kada duže pričam, ali ja sam već dosta stara, mnoge sam vodila bitke sa životnim teškoćama, i pobeđivala, a kažu mi, ovo mi je još jedna životna pobeda”.

Milku neguje kćerka Slađana Vlasonjić. Još u aprilu roditelji njenog supruga imali su pozitivan test na korona virus, ali bez simptoma i bili su u kućnoj izolaciji. Kada je majka Milka dobila visoku temprearturu, uplašila se za njeno zdravlje:

„Kada se sve to događalo, ja sam plakala. Ona je mene tešila da će sve biti u redu, da se ne sekiram”, kaže za RSE Slađana.

“I evo, sve se dobro završilo. I sada smo opet zajedno u Čajetini, u našoj porodičnoj kući”, dodaje ona.

Kako objašnjava, Milki sleduju nove kontrole kod lekara, ali je najvažnije da je raspoložena i da se opet smeje.

Epidemiološka situacija u Zlatiborskom okrugu se polako smiruje, a prema poslednjim zvaničnim podacima užičkog Zavoda za javno zdravlje, od početka epidemije na teritoriji tog okruga evidentirano je 2.438 zaraženih, dok je preminulo 128 ljudi.

U Srbiji je, zaključno sa 20. avgustom zvanično registrovano 30.209 osoba pozitivnih na korona virus, a preminulo je 689.