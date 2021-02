Svi se bave prisustvom naprednjaka u predizbornom Nikšiću

Potpredsednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Srbiji Milenko Jovanov, u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) odbacio je navode da je ta partija poslala niške članove SNS-a, proterane iz Crne Gore, da se umešaju u lokalne izbore u Nikšiću raspisane za 14. mart.



„Mislim da je to deo folklora DPS-a (Demokratska partija socijalista) kada su izbori u Crnoj Gori u pitanju i to se ponavlja iz godine u godinu“, rekao je Jovanov za RSE.



Jovanov je ocenio i da ova, kako je rekao, kampanja iz Crne Gore, nije ništa novo.



„Kad god oni imaju izbore, stalno imaju iste teme, a to su uvek neke mantre o mešanju Srbije na ovaj ili onaj način, a istovremeno, kada, recimo, Edi Rama (premijer Albanije) podrži Mila Đukanovića, to nije mešanje u izbore u Crnoj Gori, to su valjda 'dobrosusjedski odnosi' ili nešto slično. Zaista, to njihovo licemerje zaudara toliko da je već i građanima u Crnoj Gori sve postalo jasno“, rekao je Jovanov za RSE.

Izbori u Nikšiću, gradu na oko 50 kilometara severozapadno od Podgorice, posebno su zanimljivi i zato što je reč o rodnom gradu predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, raspisani su za 14. mart.

Među proteranima članovi SNS

Dan ranije je poverenik Srpske napredne stranke, inače stranke na čijem čelu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u Nišu Zvezdan Milovanović, negirao navode da je ta stranka poslala svoje aktiviste da učestvuju u predizbornoj kampanji u Nikšiću u Crnoj Gori, iako je rekao da među proteranima ima i članova SNS.



„Među proteranim članovima ima i članova Srpske napredne stranke, a ima i onih koji to nisu. Radi se o osobama koje verovatno poznaju kako se vodi predizborna kampanja i angažovani su od strane učesnika izbornog procesa, a nemaju nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom, niti ih je poslala Srpska napredna stranka“, izjavio je prvi čovek niških naprednjaka za RSE.



Na pitanje novinara koji od učesnika u izbornom procesu u Nikšiću je angažovao proterane državljane Srbije, Milovanović kaže da ne zna tačno ko je to.



"Verovatno neka od prosrpski orijentisanih stranaka... Sigurno ih nije angažovao Milo Đukanović", zaključio je Zvezdan Milovanović, poverenik SNS-a u Nišu.



U međuvremenu je podgorička Pobjeda objavila da su svih osmoro državljana Srbije koji su 29. januara proterani iz Crne Gore funkcioneri Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i navela njihova imena: Vladimir Vojvodić, Jelena Denić, Olivera Đorđević, Jelena Nešić, Andrijana Stanković, Bojan Delić, Vuk Mladenović i Nikola Aleksić.

Zvanično objašnjenje: radno-pravne neregularnosti

„Malo je čudno da su samo oni problem, iako tamo ima i lica iz Albanije i iz Hrvatske. Svi učesnici u izbornom procesu su angažovali ljude sa strane kao pomoć. Ponavljam da to nema nikakve veze sa SNS-on niti ih je SNS poslala", istakao je Zvezdan Milovanović, niški poverenik SNS-a.



Uprava policije Crne Gore kao razlog za proterivanje državljana Srbije navela je razloge radno-pravne prirode.



Ona je 30. januara saopštila da proteruje osam državljana Srbije, koji su imali turističku prijavu boravka, ali ne i dozvole za privremeni boravak i rad, ni potvrde o prijavi rada. Njima je izrečena zabrana ulaska do 1. maja 2021.



I dalje je nepoznanica da li je ovo u vezi sa predizbornim dešavanjima u tom gradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Parizu komentarisao proterivanje srpskih državljana iz Crne Gore i tada je rekao da ga je „sramota i da priča o tome“.



„Ali mi moramo biti odgovorni, i ne smemo da ugrozimo poziciju Srba dole“, naveo je Vučić.

Za DPS čin mešanja u izbore

Iako je crnogorska policija kao razloge proterivanja srpskih državljana navela razloge formalno-pravne prirode, stvari su se prenele na politički teren.



Tako je Predrag Sekulić, funkcioner najjače crnogorske opozicione partije, Demokratske partije socijalista (DPS), za RSE 3. februara rekao da je reč o mešanju Srbije u izbore u Nikšiću. Rekao je da to nije ništa novo, s obzirom da je i ranije “postojao jak upliv ili uticaj Srbije na sve što se dešavalo u Crnoj Gori, a posebno kada su u pitanju parlamentarni izbori”.



“Ono što je novina jeste da je ovo miješanje došlo nakon parlamentarnih izbora, pred lokalne izbore u Nikšiću, tako da su i u Beogradu shvatili da su lokalni izbori u Nikšiću dosta važni, kako za vlast, tako i za nas iz opozicije, iz Demokratske partije socijalista“, naveo je Sekulić.



Još kaže da mešanje Srbije u unutrašnje stvari u Crnoj Gori seže do vremena kada su Srbija i Crna Gora bile u jednoj državi i da nije vezano samo za ovu ili prethodnu vlast u Srbiji.



„Ono što je novina jeste da imamo nešto brutalnije ili otvorenije miješanje. Očito su iz Srbije shvatili, kada su DPS i partije koje su se otvoreno zalagale za crnogorsku nezavisnost otišle u opoziciju, da imaju čisti teren i da mogu na teritoriji Crne Gore da rade što god požele. Bez obzira da li je u pitanju vlast DPS-a ili neka druga vlast, možemo da kažemo da takav način miješanja u ono što su unutrašnje stvari Crne Gore ne samo da nije fer nego zaslužuje jedan odgovor sa državnog nivoa“, ocenio je Sekulić u izjavi za RSE.

Za NSD proterivanje prijatelja

Na drugoj strani, predsednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić naveo je u svojoj reakciji na Tviteru da se crnogorska policija proterivanjem srpskih državljana umešala u predstojeće lokalne izbore u Nikšiću, i optužio Demokratsku partiju socijalista (DPS) Mila Đukanovića za, kako je naveo, represivno ponašanje.



„Protjerivanjem naših prijatelja iz Srbije, koje je angažovala NSD da nam pomognu oko baza podataka, unapređenja stranačke infrastrukture i obuke stranačkih aktivista, samo je još jedna siledžijska akcija DPS i njihovih poslušnika iz represivnog aparata“, poručio je Mandić i u drugom tvitu dodao:



„U Nikšiću, NSD će podnijeti krivičnu prijavu protiv načelnika CB (Centra bezbednost, prim. aut) Nikšić i njegovog nalogodavca, predsjednika opštine Milutina Simovića“.



U lokalnom parlamentu u Nikšiću vladajuću većinu čine odbornici Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata Crne Gore. DPS je na nacionalnom nivou prešla u opozicione redove, nakon što je izgubila vlast na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, održanim 30. avgusta prošle godine.



Predsednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je 5. januara izbore za odbornike u Skupštini opštine Nikšić za 14. mart ove godine.

Opoziciju u Srbiji brine međunarodni ugled

Na proterivanje državljana Srbije reagovao je i niški ogranak opozicione Stranke slobode i pravde.



"Proterivanje niških naprednjaka je skandal i direktan dokaz mešanja SNS-a u izbore u susednim državama čime ruše i ruže međunarodni ugled Srbije", navela je ta stranka.



Ta stranka je zatražila odgovore od nadležnih i dodala da će pratiti dešavanja jer, kako je navela, dosta je privilegovanih naprednjaka koje svi plaćaju, a koji se ne pojavljuju na svojim radnim mestima da bi obavljali partijske zadatke.

Klačar: Uobičajena praksa

Bojan Klačar, , izvršni direktor nevladinog CESID-a (Centar za slobodne izbore i demokratiju) za RSE kaže da je u regionu praksa za većinu izbora da određenim strankama pomažu konsultanti iz drugih država i da je to manje-više uobičajena praksa još od sredine dvehiljaditih godina.



Dodaje da je u slučaju proterivanja srpskih državljana ono što je sporno izgleda da je u vezi sa njihovim radnim angažmanom, imajući u vidu da je reakcija policije išla u tom pravcu da nisu ispunjene sve formalne obaveze koje bi trebalo da imaju ljudi koji su na bilo koji način angažovani u Crnoj Gori, a imaju nečije drugo državljanstvo.



Klačar, međutim, ističe da mu se čini da priroda ovog problema verovatno nije u sferi radno-pravnih propisa nego u političkoj ravni imajući u vidu važnost izborne kampanje u Nikšiću.

„Očigledno je, zapravo, da tu postoji politički problem na relaciji zvanična vlast na lokalnom nivou u Nikšiću, koja je DPS i opozicione stranke na lokalnom nivou, a zapravo vladajuće stranke na nacionalnom nivou. U tom smislu se čini da je to zapravo neka vrsta više političkih poruka, ne sporeći da tu možda postoji i problem koji je radno-pravne prirode. Ipak se zapravo čini da , koja je delom oličena u stranci Andrije Mandića (Nova srpska demokratija)“, kaže Klačar za RSE.



Na izborima u Nikšiću očekuje se učešće etabliranih političkih partija koje deluju u vlasti kroz koaliciju Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, ali i opozicionih partija: DPS, Socijaldemokratske partije i Socijaldemokrata. Uz njih, učešće je najavilo nekoliko pokreta i organizacija.